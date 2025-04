Má len 12 rokov a už pracuje s drahými kovmi a diamantmi. Sebastianove šperky obdivujú aj známe osobnosti

Zatiaľ čo väčšina jeho rovesníkov si po škole zapne počítačovú hru, on si radšej sadne k stolu, vezme do rúk vosk a pustí sa do práce, ktorú by mu závidel nejeden skúsený remeselník. Iba 12-ročný Sebastian z českého Fulneku sa totiž rozhodol, že sa začne venovať tvorbe vlastných šperkov – a nielen takých hocijakých – vyrába ich totiž rovno z drahých kovov a diamantov.

Na prvý pohľad nezvyčajná záľuba, ktorá sa v priebehu jedného roka zmenila na vášeň, mu už otvorila dvere do sveta dizajnu a šperkového remesla. Nejde však o žiadny detský výmysel. Sebík, ako ho volá rodina, zhotovil už viac ako tridsať originálnych kúskov a jeho výtvory si dokonca už všimli aj známe osobnosti ako Eva Burešová a Přemek Forejt, ktorí si uňho dali vyrobiť párové prstene. Jeho Instagram @sebo.jewelry11 dnes sleduje už viac ako desaťtisíc ľudí.

Na začiatku bol šperk pre mamu

Začalo sa to pritom úplne nevinne, ideou jeho mamy Veroniky. „Prišla s nápadom, či by som pre ňu neurobil originálny prsteň. Musím povedať, že to bola celkom výzva,“ píše Sebastian na svojom webe. Prsteň sa jej napokon natoľko páčil, že sa ho rozhodla v jeho záľube podporiť.

„Kamarát zubný laborant mi požičal vosky na odlievanie, ja som si kúpila lacnú tavičku a pomaly sme z toho začali niečo robiť. Musela som začať študovať strednú zlatnícku školu, aby sme mohli puncovať pod vlastnou značkou a zariadiť e-shop,“ spomína pre český Deník Veronika.

Diamant budúcnosti