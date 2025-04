Mieša ho rukami, aby bol zdravší a chutnejší. Diétny obed Maroša Molnára po sviatkoch prospeje každému

Kvalitná a pestrá strava je podľa neho alfou a omegou, o to viac to platí počas sviatkov, keď si väčšina ľudí na jedálniček priveľký pozor nedáva. Tréner Maroš Molnár však ostatným pripomína, že aj v období, keď si toho doprajete viac, no aj tak túžite ostať fit, platí jednoduché pravidlo.

Prílohe venujte dostatok pozornosti

„Musíš prijať menej, ako vydáš. To je najdôležitejšia rovnica, ktorá sa nedá nijako oklamať,“ vysvetlil pre Red Bull magazín známy odborník, ktorý svojimi radami pomohol už mnohým ľuďom túžiacim po zmene. Najlepšie je podľa neho stravovať sa normálne aj počas sviatkov, čo však neznamená, že na návštevách treba pochúťky z prestretého stola odmietať.

S tými, ktorí sú zo všemožných dezertov a vysoko kalorických jedál po Veľkej noci už unavení, sa podelil o recept na diétny obed, ktorého základom je jemné mäso a pestrofarebná zelenina. Aj pri jeho príprave sa však riadi niekoľkými zásadami.

„Všetko, čo sa dá, miešam rukami. Skúste to tiež. Jedlu tak venujete svoju energiu, lásku. Bude zdravšie aj chutnejšie,“ vysvetlil Maroš pre portál Dobré jedlo a dodal, že recept pripravuje na bravčovej masti, ktorej sa nedá nič vytknúť, ak ju konzumujete v rozumnom množstve.

Diétny obed podľa Maroša Molnára: