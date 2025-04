FOTO: Rozprávková rozlúčka legendy. Dojatá Natália Hejková priviedla svoje zverenkyne k fenomálnej výhre

Rozlúčka ako zo sna. Aj tak by sa dal hodnotiť posledný zápas Natálie Hejkovej v Eurolige žien. Slovenská trénerka basketbalistiek USK Praha sa po sezóne lúči s kariérou a v najprestížnejšej ženskej súťaži jej zverenkyne urobili poriadnu radosť.

Šiesty titul

USK totiž zvíťazil vo finále záverečného turnaja najlepšej šestice tímov v španielskej Zaragoze nad tureckým CIMSA CBK Mersin 66:53 (42:29), keď svojho súpera nepustil v stretnutí ani raz do vedenia. V Eurolige tak Hejková získala už svoj šiesty titul, na lavičke Pražaniek druhý a prvý po desiatich rokoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zvvzusk/posts/pfbid02yaDUjUzttdr7YAiCGvo42xQn22XAU8e8NXHgqCPKbNPBwDRXVogrMwNTZw5ymeK3l

Sedemdesiatjedenročná ikona slovenského basketbalu priviedla k európskemu klubovému titulu už dvakrát SCP Ružomberok (1999, 2000) i Spartak Moskovská oblasť (2007, 2008). So svojím súčasným zamestnávateľom sa tešila v roku 2015. Vo finálovom zápase Euroligy nespoznala ani raz trpkosť prehry.

Potešilo ju to

„Nemám emóciu, že to bol môj posledný zápas, ale že sme vyhrali a to je úžasné. Veľmi to dievčatám prajem, lebo taká šanca sa objaví možno iba raz v živote. Nebyť toho, že mi pri ceremoniáli spadla do oka konfeta, ani by som neplakala,“ vyjadrila sa Hejková podľa portálu Sportnet, hoci ihneď po triumfe sa v jej očiach leskli slzy dojatia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovakBasket/posts/pfbid033PUWrrTBvw4sxn3HkwD8tkLERyrmM16rS2GFtryxd6WHKEZeAPKYVMkqfqYFs2ZNl

Na rozlúčku jej Medzinárodná basketbalová federácia FIBA venovala loptu a plaketu, na ktorej je jej podobizeň s logami šiestich tímov, ktoré v kariére viedla.