VIDEO: Rozplakal aj Tatianu Drexler. Sagan v najlepšom tanci ukázal, ako zvíťazil sám nad sebou

„Bolo to výborné, jeho najlepší tanec. Veľa si toho musel prežiť fyzicky aj mentálne,“ chvália na sociálnych sieťach fanúšikovia Petra Sagana, ktorí sa zhodujú na tom, že v siedmej časti Let's Dance previedol svoj najlepší tanec. Kolo sa nieslo v duchu obľúbených scénických tancov a Peťo s Eliškou Lenčešovou sa postarali o fenomenálny zážitok, ktorým dojali aj porotkyňu Tatianu Drexler.

Trénoval by do rána

Sagan v rozhovore pre Markízu uznal, že učenie sa nových krokov je drina, a to nielen fyzická, ale psychická. „U neho je vrcholová mentalita cítiť z toho, že dokáže veľa trénovať. Bol by tu aj do rána, kým by to nebolo podľa jeho predstáv,“ pochválila ho tanečná partnerka a prezradila, že kým Peter nie je so svojím výkonom spokojný, trénuje dlhé hodiny.

O jeho húževnatosti prehovorila v rozhovore pre Markízu aj exmanželka Katka Saganová, ktorá si vystúpenia bývalého manžela veľmi užíva. „Mne sa to páči, lebo Peter je taký typ, že on keď ide do niečoho, tak ide do toho naplno,“ prezradila Katka, ktorá potvrdila, že jej bývalý partner má rád výzvy a okrem toho je aj šoumenom. „Patrí to k jeho charakteru,“ dodala.

Mal zlé obdobia

V najnovšej časti tanečnej šou Sagan ukázal aj svoju vážnejšiu tvár a počas scénického tanca, ktorý nemá žiadne striktné pravidlá ani obmedzenia, stvárnil tému zlých myšlienok. Ako otvorene priznal, pochmúrne predstavy kedysi v živote ovládali aj jeho a narobili mu poriadne problémy.