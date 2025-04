Ľudia neveria, že oslavuje také jubileum. Alena Heribanová má triky, vďaka ktorým je stále fit

„Ľudia mi neveria, že dnes oslavuješ krásnych a okrúhlych 70 rokov. Nečudujem sa im, lebo ani ja neverím. Mami, veď ty posledných 20 rokov vôbec nestarneš. Beháš rýchlejšie ako ja, máš hebkejšiu pleť ako ja a keď ti volám, často ťa zastihnem na Kamzíku, kde ako kamzík vybehneš takmer každý deň na túru,“ napísala na sociálne siete dcéra Aleny Heribanovej, Barbora, ktorej slová potvrdzujú aj ďalší ľudia z moderátorkinho okolia. Alena Heribanová podľa nich disponuje obrovskou energiou a svoj život si naplno užívať, hoci v týchto dňoch oslávila okrúhle 70. narodeniny. Obľúbená moderátorka verí, že pred mnohými problémami ju zachránila jej disciplína, vďaka ktorej môže starnúť aktívne a zdravo.

Necítia sa ako dôchodkyňa

„Môj vek vítam, nijako sa ním nestresujem. Vôbec nemám pocit, že by som mala bilancovať, ľutovať, hodnotiť, plánovať. Jednoducho, prijímam to ako akýkoľvek iný rok v mojom živote,“ prezradila pre Plusku samotná moderátorka, ktorá sa smeje, že výška dôchodkového veku je veľmi relatívna.

Baletní umelci idú do dôchodku po tridsiatke, vedci a umelci zase pracujú, pokým žijú. „Spisovatelia píšu, kým vidia na klávesnicu počítača, takže je to len také číslo. V mojom prípade je to tak – kým mám ponuky, silu, energiu a práca ma baví, tak pracujem a teším sa. Uznávam, že dôchodkový vek mám, ale iba podľa čísla,“ povedala už kedysi pre netky.sk inšpiratívna Alena Heribanová.

Podľa občianskeho preukazu je vraj seniorka na dôchodku, no ona to vnútorne tak necíti – stále je aktívna, športuje, varí, pečie, píše scenáre, vyrába relácie a nemieni sa zastaviť. Starobu podľa nej kedysi ľudia brali ako chorobu, no ona sa naučila brať vek iba ako číslo.

Rituály a triky

„V dvadsiatke som si myslela, že po päťdesiatke budem odpísaná, budem sedieť s vnúčatami na pieskovisku, alebo niekde v kresle pliesť a čakať, kedy mi podajú teplú polievku a dnes sa teším, že sa to nenaplnilo,“ hovorila s vďakou Alena Heribanová, ktorá hovorí, že životnú energiu berie od svojej rodiny, dcér, vnúčat a z práce, v ktorej sa ešte aj dnes učí stále niečo nové. Okrem toho sa drží svojich rituálov a trikov, vďaka ktorým je aj v sedemdesiatke v skvelej fyzickej kondícii.