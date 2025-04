Pozostalí chcú k mŕtvym dať rádio aj televízor. Hrobárka Katka je v práci od pondelka do nedele

Vyštudovala právo a financie, no nebola to práca pre ňu.

Nikdy by jej nenapadlo, že sa bude živiť ako hrobárka. Kateřina Gumanová z českého Liběchova by sa nestratila na titulných stránkach módnych časopisov, no v skutočnom živote búra mýty o profesii, ktorá mnohých ľudí desí. „Musím priznať, že ako dievčaťu by mi nenapadlo, že sa raz dám na toto remeslo,“ priznala pre iDNES.cz Katka, ktorá svojej práci podriadila aj osobný život.

Zo súdu na cintorín

Vyštudovala dane, financie, právo aj hru na klavír, no postupne si uvedomovala, že nič z toho nie je práca pre ňu. „Skoro mi došlo, že to nie je cesta, po ktorej chcem ísť, a že nechcem zostať uväznená v tomto stereotype. Zo súdu som preto odišla a začala pracovať pre Správu pražských cintorínov, kde som mala na starosti aj cintoríny. Vtedy som to však brala ako akúsi prechodnú dobu, než si uvedomím, čo je pre mňa to pravé,“ prezradila Kateřina, ktorá počas práce občas dozerala na cintoríny, kde stretávala najmä starších ľudí, ktorí jej pomaly menili život.

„Nemala som to v popise práce, ale pomáhala som im odniesť kanvu na polievanie alebo som ich sprevádzala na druhý koniec cintorína, pretože sa sami báli. Títo ľudia mi začali rozprávať svoje životné príbehy. Hovorili mi o svojich zosnulých, ktorých chodili navštevovať – o vnúčatách, o problémoch v rodine, o radostiach, ale tiež mi hovorili o tom, že posledné rozlúčenie s ich milovanými neprebehlo podľa ich predstáv,“ spomínala Katka.

Od ľudí si vypočula historky, ako prišiel hrobár na cintorín opitý, bol vulgárny či to, ako zamestnanci pohrebnej služby nedodržali etiku a pri obrade sa z chuti smiali. Vtedy si Kateřina uvedomila, že to chce zmeniť.

Pohrebným službám chýba empatia

Práve vďaka tejto spätnej väzbe od mnohých ľudí sa definitívne rozhodla, že ďalší profesijný život zasvätí posledným rozlúčkam. Odsťahovala sa na Kokořínsko, kde si v Liběchove otvorila kamenársku a hrobársku firmu. Začala ponúkať služby, ktoré podľa nej na mnohých miestach chýbajú.