Keď si ľahol na zem, ľudia ostali v šoku. Biskup Trstenský má pre Slovákov pred Veľkou nocou silný odkaz

Bol 12. marec 2000 a v Bazilike svätého Petra v Ríme sa odohral jeden z najsilnejších momentov pontifikátu Jána Pavla II. Na začiatku liturgie sa v úplnom tichu zohol, ľahol si tvárou k zemi a začal s prosbou o odpustenie – nie za svoje vlastné viny, ale za hriechy, ktorých sa v dejinách dopustili členovia cirkvi. O 25 rokov neskôr urobil rovnaké gesto biskup spišskej diecézy František Trstenský, ktorý odložil svoju biskupskú mitru, biskupský prsteň a bosý si ľahol pred oltár. Pre tvnoviny.sk teraz vysvetlil, prečo to urobil a Slovákom dal pred Veľkou nocou silný odkaz.

Nič za to nežiada

„Aj naša Spišská diecéza má svoje zranenia, bolesti, ktoré si nesie v histórii. Voči židovskému národu, nemeckému obyvateľstvu, Rómom, ale aj novšie – ako je násilie voči ženám, deťom. To sú všetko rany na Kristovom tele,“ vysvetlil v reportáži Jána Tribulu biskup Trstenský, ktorý otvorene priznal, že sa inšpiroval gesto Jána Pavla II. „Ospravedlňujeme sa a prosíme o odpustenie,“ vravel vtedy pápež, ktorý prosil o odpustenia za náboženské vojny, križiacke výpravy, inkvizíciu, prenasledovanie židov, diskrimináciu žien a nespravodlivosť voči chudobným.

„Pre mňa boli dôležité slová ospravedlňujeme sa a nič za to nežiadame. A ja som to cítil ako dlh aj voči svätcovi Jánovi Pavlovi II, že to je potrebné urobiť aj na Slovensku,“ uviedol pre tvnoviny.sk František Trstenský. Na jeho gesto ako prvý upozornil cirkevný analytik z denníka Postoj Imrich Gazda, ktorý na Facebooku vysvetlil, že kajúcim gestom Trstenský odprosoval Boha a ľudí za historické previnenia cirkvi, ako bola napríklad spolupráca s režimami slovenského štátu a komunistického Československa, prenasledovanie občanov židovskej, nemeckej či rómskej národnosti, korupcia, ponižovanie žien či sexuálne zneužívanie mladistvých.

Inšpiroval aj Čechov

„Je mojou veľkou túžbou, aby počas tohtoročného pôstu sa toto odprosenie uskutočnilo v našich farnostiach a rodinách,“ vyzval ešte začiatkom marca Trstenský, ktorý dal Slovákom ďalší veľmi silný odkaz. Ten si podľa Gazdu treba vypočuť, no najmä nasledovať.