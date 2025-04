Kňaz, ktorý odprevádzal Aničku Slováčkovú: Nikdy som od nej nepočul vetu, prečo ja? Bola to čistá duša

Túžila byť doma a obklopená svojimi najbližšími. „Bola neskutočne silná, poriadne si to uvedomujem až teraz,“ priznal Felix Slováček, ktorý bol až do posledných chvíľ pri svojej dcére Aničke, ktorá 6. apríla ako 29-ročná podľahla rakovine. O skvelej speváčke a umelkyni prehovoril pre blesk.cz aj český kňaz Jiří Veith, ktorý poznal Annu Juliu odmalička a bol pri nej aj krátko pred smrťou. Aj vďaka nemu odišla z tohto sveta tak, ako chcela – obklopená láskou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122215466474219316&set=pb.61556579488306.-2207520000&type=3

Príklad pre všetkých

„Celá rodina je rímskokatolíckeho vyznania, dobre sa poznáme, a tak som maličkú Aničku krstil na Annu Juliu,“ prezradil kňaz z Rímskokatolíckej farnosti Kozmonosy, ktorý Annu sprevádzal aj na birmovke. „Navrhol som vtedy birmovné meno Zuzana a Anička z toho bola nadšená,“ spomínal duchovný, ktorý bol pri speváčke aj vtedy, keď ho dva dni pred smrťou požiadala o posledné pomazanie. „Sama mi zavolala,“ priznal.

Aj keď mohla rozprávať iba veľmi málo, bola podľa neho bdelá a úplne prítomná. „Musela byť ale neustále pod kyslíkom. Pomazanie je intímne chvíle, a tak sme boli v miestnosti len sami dvaja,“ opisoval kňaz, ktorý sa Aničky pýtal, či ju niečo bolí. „ A ona – Jiří, celé telo ma bolí… Anička bola neuveriteľná bojovníčka. Človek, ktorý rozdával radosť. Bola to čistá duša, viac myslela na druhých ako na seba. Anička bola krásny príklad, ako má človek niesť utrpenie, bolesť a kríž,“ dodal Veith, ktorý statočnú dievčinu nikdy nepočul sťažovať sa.

Posledná rozlúčka

„Nikdy som nepočul vetu – prečo práve ja? Vedela, že smrťou život nekončí, že je to len prechod do jeho druhej fázy. V auguste by mala tridsať, bola taká mladá... Bolí to. S Aničkou sme boli v spojení celý jej život. Písala mi prekrásne esemesky, ktoré nikdy nevymažem,“ uzavrel kňaz.

Posledná rozlúčka s jedinečnou speváčkou a herečkou sa uskutoční podľa jej želaní a rodina sa ich snaží splniť do poslednej bodky.