Zachránil milióny detí a odmietol na tom zbohatnúť. Tohto muža považovali za úplného blázna

Vakcíny sú jedným z najväčších úspechov modernej medicíny. Umožnili zdolať choroby, ktoré si dovtedy vyžiadali desiatky tisíc obetí a výrazne zvýšili kvalitu života a zdravotnej starostlivosti na celom svete. Jednou z nich je vakcína proti detskej obrne, ktorú vytvoril doktor Jonas Salk – vedec, ktorého mnohí jeho kolegovia považovali za blázna. Bezpečnosť a účinnosť vakcíny bola americkými úradmi uznaná pred 70 rokmi a po jej ohlásení ľudia plakali od šťastia. Jonas Salk navždy zmenil dejiny medicíny a odmietol si za to pýtať čo i len cent.

Nočná mora 20. storočia

Ako uviedol portál Biography, Jonas Salk sa narodil v roku 1914 v chudobnej židovskej rodine v New Yorku. Jeho rodičia prišli z východnej Európy a túžili, aby mali ich deti lepší život – veľmi dbali na vzdelaní a Jonasa učili, že vedomosť je kľúčom k lepšiemu svetu.

Stal sa vôbec prvým členom rodiny, ktorý sa dal na vysokoškolské štúdium a po skončení medicíny sa ihneď začala venovať vede. Rýchlo pochopil, že jeho miesto nie je pri lôžku pacienta, ale v laboratóriu. Zaujímalo ho, prečo choroby vznikajú – a ako im zabrániť. Nočnou morou 20. storočia bola detská obrna, vírus, ktorý útočil najmä na malé deti. Ochorenie spôsobovalo ochrnutie, smrť alebo celoživotné postihnutie a mnohí rodičia žili v strachu.

Považovali ho za blázna

Keď vedci o viac než 130 rokov neskôr pátrali po vakcíne proti detskej obrne, bol už princíp tvorby vakcín dobre známy. Napriek tomu, že vedci sa snažili vyrobiť vakcínu proti detskej obrne už od 30. rokov 20. storočia, ten najvýznamnejší pokrok urobil Jonas Salk, vďaka ktorému v roku 1955 svet zatajil dych.

Do vývoja vakcíny sa pustil iným spôsobom, než väčšina jeho kolegov. Namiesto použitia živého oslabeného vírusu, ako navrhovali iní, sa rozhodol pre usmrtený vírus. Mnohí ho považovali za blázna, pretože si mysleli, že to nebude fungovať, alebo to bude nebezpečné, no on veril svojej vízii.