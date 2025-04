Číslo na lampe môže byť to najdôležitejšie, čo si všimnete. V krízových momentoch zachraňuje ľudské životy

Funguje to už aj v Bratislave, Senci a Žiline.

Predstavte si, že sa ocitnete v noci na neznámom mieste, niekde pri jazere či na festivale. Váš známy skolabuje. Telefónom sa dovoláte na tiesňovú linku, no jediné, čo vidíte okolo seba, sú stromy a tma. Viete len to, že ste niekde pri jazere, ale to záchranárom nepomôže. Až kým si nevšimnete malé číslo na žlto označenej lampe – výnimočný projekt, ktorý môže pomôcť zachrániť ľudský život.

Ako na sociálnych sieťach informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, niektoré pouličné lampy v Bratislave, Senci a Žiline sú označené jedinečným číslom, ktoré je spojené s presnou GPS polohou a môžu pomôcť v krízových momentoch. Ak toto číslo nadiktujete operátorovi linky 155, presne vie, kde sa nachádzate a pomoc môže prísť rýchlejšie.

„Pri záchrane života je niekedy rozhodujúca každá sekunda, rýchla lokalizácia tak zohráva kľúčovú úlohu pri záchrane pacienta," zdôrazňujú záchranári s tým, že v Bratislave sa do konca decembra do systému pridalo viac ako 46 500 lokalizačných bodov, od marca 2025 sa pridalo aj viac ako 2 800 lámp v Senci, vrátane tých pri Seneckých jazerách, kde je často veľmi ťažké popísať miesto nehody. V Žiline je do systému zapojených takmer 8 800 lámp.

Hoci tento systém nie je žiadnou novinkou, stále o ňom vie pomerne málo ľudí. Je preto dôležité, aby sa táto informácia dostala medzi čo najviac ľudí – môže totiž v rozhodujúcej chvíli zachrániť život.