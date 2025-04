Tichá domácnosť prospela manželstvu. Rytmus prehovoril o kríze s Jasminou a o tom, ako ju vyriešili

„Nič nie je cukríkové, úplne dokonalé. A treba to riešiť,“ priznal pre Nový Čas Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý prehovoril o problémoch v manželstve s Jasminou Alagič. Nenazval ich krízou, ale povedal, že boli chvíľku od seba. Známy pár žil vlani v lete istý čas oddelene.

Večná terapia

Obom napokon pomohla až odborníčka a následná terapia, o ktorej sa pre denník raper viac rozhovoril a priznal dokonca aj to, že na ňu plánuje chodiť do konca života.

Rytmus a moderátorka sa minulý rok potýkali s manželskou krízou a istý čas vraj ani nežili v spoločnej domácnosti. „Keď si s niekým tri roky nonstop - lebo odkedy sme sa dali dokopy, boli sme nonstop spolu - tak je normálne, že niekde potrebuješ svoj priestor. Ja tiež nie som dokonalý a manželstvo to okorení. A nič nie je cukríkové, úplne dokonalé. A treba to riešiť. A takáto tichá domácnosť bola niekedy pre dobro nášho manželstva,“ prehovoril najnovšie Patrik Rytmus Vrbovský.

Chce to mať do konca života

Krízu sa, našťastie, manželom podarilo ustáť, a to aj vďaka odbornej pomoci, ktorá je podľa Jasminy v takýchto situáciách nesmierne dôležitá. A toho istého názoru je aj jej manžel Patrik.

„Terapia je o tom, že ideš extrémne do hĺbky svojho manželstva a vieš tam nájsť, odkiaľ pramení to nefungovanie, prečo je nejaké nefungovanie, kto musí zapracovať a ako to je. To je o tom, že ideš extrémne do hĺbky aj samého seba, aj vzťahu a je to podľa mňa super. Ja to chcem mať do konca života. To je, ako keď má niekto trénera a cvičí, alebo poradcu. Tak toto je môj životný kouč. A mám to aj sám a máme to aj spolu ako manželia,“ opísal svoje dojmy z odbornej pomoci známy spevák.