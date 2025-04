Komička Simona originálnym spôsobom odhalila pohlavie bábätka. Fanúšikovia už navrhujú humorné meno

„Dnes si bábätko zívlo priamo na ultrazvuku a ja som mala pocit, že všetko má zmysel. Chcem si to zapamätať,“ napísala na sociálne siete obľúbená slovenská komička Simona First, ktorá sa čoskoro stane dvojnásobnou mamou. Na sociálnych sieťach sa teraz spolu s manželom Teodorom podelili o to, či budú mať chlapčeka alebo dievčatko. „Ja som to tušila!“ píšu im pod milé video fanúšikovia, ktorí už navrhujú aj vtipné meno.

Toto tehotenstvo je úplne iné

Simona sa prvýkrát stala mamou tesne po dvadsiatke, keď sa jej v prvom manželstve narodil syn Damián. Tehotenstvo bolo vtedy podľa jej slov úplne iné ako to terajšie, ktoré jej dáva zabrať. „Celá som vyhádzaná, zadychčaná, nedá sa mi dobre spať,“ napísala na sociálne siete otvorene Simona, ktorú prvé tri mesiace potrápili aj nepríjemné nevoľnosti. „Je to fakt zázrak. Hlavne to, že do toho my ženy stále s láskou a ochotne ideme. Ale, samozrejme, po prvej skúsenosti s deväťročným synom viem, že to za to stojí,“ uviedla komička, ktorá vie, že ju čaká iné rodičovstvo, pretože má vedľa seba iného partnera.

„Ja dúfam. Verím, že môj muž dokáže pochopiť to dobré rozdelenie úloh. Zároveň by som s ním nikdy nebola, keby nebol schválený feministickým fórom pre tieto otázky,“ zasmiala sa v 360tke Simona, ktorá zvažuje, že prvé mesiace alebo pol roka po narodení bábätka nebude vôbec pracovať a na pódiá sa postaví až počas vianočného turné. Podľa jej slov sú matky extrémne preťažené zo všetkých povinností, ktoré nesú na pleciach a ona si chce dopriať iný režim.

„Ja si ten čas pre seba ukradnem a potom nepočúvam tie výčitky ostatných,“ povedala inšpiratívna Simona, ktorá koncom marca prezradila, že je v siedmom mesiaci tehotenstva a čas do pôrodu sa jej kráti.

Chlapec alebo dievča?

Na sociálnych sieťach sa podelila o originálne video, v ktorom prezradila pohlavie bábätka a ukázala aj kúsok z detskej izby.