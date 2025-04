Doteraz sa to len šuškalo, ale je to pravda. Párik z Let's Dance potvrdil, že je spolu aj v súkromí

Hoci sa mu nepodarilo vyhrať, napokon získal niečo omnoho vzácnejšie. A o čom sa doposiaľ len potajme šuškalo, je teraz pravda. Adam Šedro, ktorý sa pred časom zvŕtal na tanečnom parkete v obľúbenej šou Let's Dance po boku tanečnej partnerky Jasmíny, sa do tmavovlasej krásky z Česka napokon aj zahľadel. Svoju lásku k nej už potvrdil aj pre Markízu.

Iskrilo to od začiatku

Adam sa do povedomia televíznych divákov dostal po tom, ako sa stal účastníkom v reality šou Love Island. Dúfal, že tam nájde svoju druhú polovičku, čo sa mu neskôr aj na krátky čas podarilo, ale žiaľ neúspešne.

Keď dostal ponuku na účinkovanie v obľúbenej tanečnej šou Let's Dance, neváhal a chopil sa jej. Ľudia z televízie ho dali dokopy s tanečnou partnerkou Jasmínou a už pri prvom zverejňovaní tanečných párov na sociálnych sieťach si fanúšikovia všimli, že medzi oboma by mohlo byť aj niečo viac, ako len láska k tancu.

Vyústilo to do lásky

„Tu je chémia aj mimo parket“ či „To bude aj láska,“ komentovali ľudia ešte pred začiatkom súťaže. A o čom sa vtedy len polemizovalo, je dnes už pravda.

Adamovi sa síce nepodarilo pretancovať aj do ďalších kôl a v druhom kole musel súťaž opustiť, na tanečnom parkete však získal omnoho vzácnejšiu výhru - lásku. „Sympatie sme jeden voči druhému mali už počas tréningov. Od začiatku sme si veľmi rozumeli a po vypadnutí sme sa naďalej vídali, až to preústilo do niečoho viac,“ priznal pre Markízu Adam, že s Jasmínou tvoria pár a už sa tým netaja.