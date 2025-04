Je zdravší, ale zároveň tradičný. Veľkonočný šalát moderátorky Babsy pripravíte aj z toho, čo máte v komore

Vždy varila s rozumom, no odkedy sa jej rodina rozrástla, pristupuje k nakupovaniu potravín a k príprave jedla ešte zodpovednejšie. Moderátorka a mladšia dcéra Aleny Heribanovej Babsy Jagušák totiž aj v kuchyni myslí na udržateľnosť a snaží sa variť bez toho, aby jedlom zbytočne plytvala.

Varí z toho, čo má v chladničke

Bezzvyškové varenie podľa nej vôbec nie je také náročné, ako by sa niektorým mohlo zdať. „Zo zvyškov urobím koláč, polievku, rizoto alebo nátierku na pečivo, prihliadam aj na dátumy na obaloch, aby som mala istotu, že danú potravinu stihneme zjesť,“ vysvetlila pre portál Dobruchut.sk.

Tým, ktorí by vo vlastnej domácnosti chceli zaviesť podobné zmeny, odporúča začať pomaly. Niet sa však čoho obávať, práve naopak. Takýto prístup podľa známej moderátorky totiž neprospieva len životnému prostrediu, ale aj peňaženke. „Chce to iba trochu plánovania a varenia podľa obsahu chladničky, aby sa všetko minulo. Nemusíte mať hneď doma vlastný komposter, začnite radšej od drobných zmien a sami uvidíte, že sa poteší aj domáci rozpočet,“ dodala.

Aj keď to možno nebýva zvykom, podobným štýlom sa dá fungovať aj počas sviatkov. Namiesto množstva dezertov a jedál, pod ktorými sa budú ohýbať stoly, môžete svojich blízkych potešiť napríklad sviežim sviatočným šalátom, do ktorého primiešate presne to, čo doma nájdete.

Veľkonočný šalát podľa Babsy Jagušák