Nechcel veriť, že slávny otec vyrastal v takej chudobe. Cristiano Ronaldo dal synovi poriadnu lekciu

„Boli sme veľmi chudobní a nemali sme doslova nič,“ povedal v jednom z rozhovorov Cristiano Ronaldo, ktorý je dnes nielen najbohatším športovcom, ale aj päťnásobným otcom. Futbalista sa svojím deťom snaží vštepovať disciplínu, pracovnú morálku a pokoru, a to napriek tomu, že vyrastajú v extrémne privilegovanom prostredí. „Je ťažké vychovávať deti v dnešnej dobe. Oni majú všetko. Je ťažké im vysvetliť, že život nie je len o luxuse, autách, značkovom oblečení a drahých veciach,“ vraví Ronaldo, ktorý chce svoje deti držať pri zemi. Svojho najstaršieho syna dokonca zobral do chudobnej štvrte, kde vyrastal a kde kedysi musel žobrať o jedlo. Chcel mu dať lekciu, na ktorú nezabudne.

Nemal sa narodiť

Keď Cristiano Ronaldo spomína na svoje detstvo, nebráni sa emóciám a plače. „Bol nechcené dieťa,“ povedala v dokumente Ronaldo futbalistova mama Dolores, ktorá v tehotenstve chcela ísť na potrat, no lekár jej rozhodnutie nepodporil. Preto vyskúšala aj jeden z „domácich receptov“, ktorý ale nezafungoval, a tak 5. februára 1985 prišiel na svet Cristiano.

„Svojho otca som nepoznal na sto percent. Bol to alkoholik. Nedokázal som sa s ním nikdy normálne porozprávať. Bolo to veľmi ťažké,“ priznal Ronaldo v rozhovore s moderátorom Piersom Morganom, ktorému otvorene povedal, že otca silná závislosť ako 52-ročného pripravila o život. Cristiano mal v tom čase len 20 rokov.

Žobral o jedlo

„Stal som sa najlepším futbalistom sveta bez toho, aby ma videl s aspoň jedným ocenením. Nikdy nič neuvidel. Videla to moja mama, bratia a dokonca aj môj najstarší syn. Ale otec nič neuvidel,“ vravel so slzami v očiach futbalista, ktorý vyrastal v neľahkých podmienkach. „Cristiano videl, čo alkohol a drogy dokážu urobiť s blízkymi ľuďmi. A je to jeden z dôvodov, prečo sa stal tým, kým je dnes,“ vysvetlila jeho mama Dolores.

Roky bola samoživiteľkou – pracovala v dvoch zamestnaniach, aby vôbec mali nejaké peniaze, kým jej muž všetky prepíjal. Cristianov život dnes tvoria rozprávkové vily a luxusné autá, no veľmi dobre si pamätá, odkiaľ prišiel. Dlhé roky žil v chudobnej štvrti, nemali peniaze nazvyš a o jedlo musel žobrať.