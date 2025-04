Na palube ostal do poslednej chvíle. Tajný hrdina z Titanicu svoje miesto v člne prenechal ženám a deťom

Pekár Charles Joughin je s najväčšou pravdepodobnosťou poslednou osobou, ktorá opúšťala palubu potápajúceho sa Titanicu. Od chvíle, keď zistil, že obrovská loď narazila na ľadovec, zachoval pokoj a snažil sa pomáhať, ako sa len dalo. Kde sa v obyčajnom pekárovi vzalo toľko odvahy vo chvíli, v ktorej mnohí iní zlyhali?

Panika a chaos

Charles Joughin sa narodil v roku 1878 v Anglicku a už od malička ho to lákalo na more. Aj jeho dvaja starší bratia pôsobili v námorníctve. Na palube prvej lode začal pracovať už ako 11-ročný, pričom na Titanicu, ktorý vyplával 10. apríla 1912, pôsobil ako hlavný pekár. Keď legendárna loď o pár dní na to narazila na ľadovec, práve spal a náraz ho prebudil. Vstal, a keď zistil, čo sa deje, uvedomil si, že na lodi vládne totálny chaos a panika.

Nikto z personálu lode netušil, čo má v tejto chvíli robiť, preto sa rozhodol prevziať kontrolu. Prvým pokynom, ktorý dal svojim pekárom, bolo, aby na palubu vyniesli viac ako 50 bochníkov chleba a rozdelili ich do záchranných člnov. Správne predpokladal, že záchranná akcia nebude rýchla záležitosť a jedlo sa v člne zíde. S absolútnym pokojom si chodil odpíjať z ukrytého likéru do svojej kajuty, pričom takto posilnený sa vydal k svojmu záchrannému člnu.

Zriekol sa svojho miesta v člne

Tam však namiesto toho, aby myslel na seba, pomáhal dostať na paluby záchranných člnov ženy a deti. V prospech žien sa vzdal aj vlastného miesta v člne. V tomto momente už ale neostali žiadne voľné záchranné člny. Titanic sa stále napĺňal vodou, on sa aj napriek tomu znova vrátil do svojej kajuty a dopĺňal si odvahu likérom.

Voda sa v tom čase nachádzala aj v jeho kabíne. Vybehol naspäť na palubu a začal cez zábradlia vyhadzovať ležadlá v nádeji, že sa ich budú môcť zachytiť tí, ktorí sa už nezmestili do záchranných člnov. Ešte raz sa vrátil do podpalubia, keď sa v tom momente ozvalo hlasné buchnutie. Bola to chvíľa, keď sa loď zlomila na dve časti.

Ako keby sa vôbec nechumelilo