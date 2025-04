Rodičia za ňou nikdy neprišli a nepomohli jej. Mária našla domov inde a teraz všetkým ukázala svoj talent

Nemali oporu v rodičoch, no našli ju v sebe – a v tých, ktorí im veria. Mladí ľudia z Centier pre deti a rodiny to majú pri vstupe do dospelosti zložitejšie ako ich rovesníci z úplných rodín, no nevzdávajú sa a odhodlane pracujú na sebe aj na svojich snoch. Pomocnú ruku im už piaty rok podáva aj Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) prostredníctvom výnimočného projektu Predveď svoj talent.

Na začiatku stačilo vyplniť pár otázok o svojom talente a o tom, ako ho chcú rozvíjať. Tí najodvážnejší, ktorí dostali príležitosť predviesť svoje nadanie pred odbornou porotou, napokon prekonali samých seba. Hoci ich na pódiu sprevádzala tréma, ich vystúpenia zanechali silný dojem. Nešlo len o talent – ale aj o príbehy, ktoré sa nedajú prehliadnuť.

Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

Mysleli si, že nikdy nebude chodiť

Víťazkou tohto ročníka sa stala 21-ročná Mária Balogová z Prešova. Na klarinet hrá tak, že porota ostala v nemom úžase. Je členkou školského orchestra, hrá v kvintete, vystupovala aj pred Petrom Dvorským a sníva o vysokej škole v Brne. Jej cesta však bola plná výziev.

„Narodila som sa s vrodenou vadou – Pes equinovarus (ľudovo nazývaná vtočená konská noha, pozn. red.). Nohy mi išli špičkami dopredu, šľachy boli skrátené. A tak som sa dostala do Centra pre deti a rodiny. Biologickí rodičia by to asi nezvládli. Neviem,“ začala svoju prezentáciu a dodala, že všetci si mysleli, že nikdy nebude chodiť.

Na prvom mieste sa umiestnila konzervatoristka Mária Balogová z Prešova, ktorá porotu očarila svojou hrou na klarinet. Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

„Ale nejako som sa stavala, padala... až som sa to naučila. Lebo všetci chodia – tak prečo by som ja nemala?“ vysvetľuje Mária s pokojom a odhodlaním. Všetkému však prechádzalo množstvo prekážok. Jej biologickí rodičia jej nielenže nedali súhlas na potrebnú operáciu, no ani raz ju nevyhľadali.

„Sedem rokov som sa v centre pozerala, ako ostatným chodia rodičia. Síce sa o nich nestarali, ale prišli. A ja som vždy bola len taká, že snáď niekde žijú a možno aj na mňa myslia, ale nikdy neprišli, nikdy mi nič neposlali a to ma celkom bolelo,“ hovorí so slzami v očiach.

Dnes však našla oporu v profesionálnej náhradnej rodine, kde spolu s ďalšími piatimi deťmi zažíva, čo to znamená mať domov. „Učia ma, že rodina je veľká pomoc, opora. Veľmi si to vážim,“ dodáva. Hudba sa pre ňu stala terapiou aj cestou k úspechu. „Chcela som ľuďom dokázať, že aj keď som si prešla ťažkosťami, dá sa to. Nemusíme mať všetci dokonalé začiatky. Podstatná je tá cesta a zrazu príde krásny sen,“ dodáva Mária.

Tancuje srdcom

Druhé miesto získal Mário Danko zo Sečoviec, ktorý je v Centre pre deti a rodiny od svojich piatich rokov. Od narodenia trpí poškodením sluchu. Napriek hendikepu sa naučil nielen rozprávať, ale aj tancovať. A to s takou vášňou, že porotu odzbrojil.

Druhé miesto získal tanečník a športovec Mário Danko zo Sečoviec. Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

„Všetko sa naučil sám. Odpozeral to niekde v televízii. Tancuje srdcom,“ prezrádza jeho vychovávateľ s tým, že Mário cíti rytmus a ten ho pri tanci vedie. Okrem tanca však miluje aj ručné obrábanie kovov a vytrvalostný beh. „Čo chytí do ruky, to dokáže ovládať. Je veľmi zručný,“ dodal vychovávateľ s tým, že jeho odhodlanie môže byť inšpiráciou aj pre mnohých dospelých.

Inšpiráciou mu bol dedko

Na treťom mieste skončil 17-ročný Jozef Ondrušík z Centra pre deti a rodiny v Trenčíne, ktorý si našiel cestu k stolárstvu. Pôvodne študoval poľnohospodárstvo, no keď si mal vybrať svoje ďalšie smerovanie, spomenul si na dedka, ktorý pracoval s drevom.

Tretí v poradí sa umiestnil Jozef Ondrušík z Trenčína, ktorého talentom je práca s drevom. Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

„Všetko čo treba, aj v domove, to spravím. Na internete je veľa nápadov. Nedávno som robil záhon na kvety v domove, poličky,“ usmieva sa Jozef, ktorý chce v budúcnosti vlastniť veľkú stolársku dielňu. Projekt Predveď svoj talent ho len utvrdil v tom, že ide správnym smerom: „Viacerým sa to páčilo a motivovalo ma to zapojiť sa aj nabudúce. Tieto projekty sú dobré. Každému to vie nejako pomôcť,“ dodal.

Pomáhajú im posunúť štartovaciu čiaru

Okrem cenných skúseností si odniesli aj atraktívne ceny. Každý z nich získal výkonný počítač na podporu ďalšieho vzdelávania a rozvoja talentu, ako aj účet stavebného sporenia môjDOMOV so zaujímavým finančným príspevkom – prvým krokom k samostatnému bývaniu.

Renáta Názlerová a Jiří Plíšek na piatom ročníku projektu „Predveď svoj talent". Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt si nepochvaľujú len súťažiaci, ale aj Jiří Plíšek, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý sa projektu zúčastnil ako člen poroty. „Sme si vedomí toho, že mladí ľudia z centier majú tú štartovaciu čiaru na financovanie bývania posunutú trochu dozadu oproti mladým ľuďom z kompletných rodín. A cez túto akciu ich chceme presvedčiť, že každý z nich má svoj osobný talent a keď ten talent ukážu, že si môžu tú štartovaciu čiaru posunúť do roviny s tými z tých úplných rodín,“ prezradil pre Dobré noviny a osobne vyzdvihol príbeh Márie.

„Je neskutočná bojovníčka. Cez všetky protivetry, ktoré jej život postavil do cesty, dokázala s talentom aj sebou samou pracovať. Bude z nej úspešná mladá žena," dodal.

Povinnosť pomáhať

Radosť z projektu neskrýva ani jeho dlhoročná ambasádorka a predsedníčka poroty Renáta Názlerová. „Tieto deti majú síce skvelú podporu, vieme sa inštitucionálne dosť dobre o nich postarať, ale oni potrebujú ešte niečo viac. Potrebujú posmeliť. A toto je vynikajúca príležitosť im ukázať, že odvaha sa cení. Že chuť niečo dokázať sa cení,“ prezrádza pre Dobré noviny.

Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

Emócie, ktoré s nimi prežíva, sú intenzívne. „Niekedy mám chuť stretnúť ich rodičov a urobiť im niečo veľmi zlé. A potom mám chuť vyskočiť a objímať tie deti, tancovať s nimi... musím sa krotiť, aby som všetko, čo prežívam, hneď nepretavila do nejakej aktivity,“ dodáva s úsmevom aj dojatím zároveň.

Projekt Predveď svoj talent nie je len o víťazoch. Je o nádeji, príležitosti, o dôvere. O tom, že aj keď vyrastáš bez rodiny, nie si bez budúcnosti. Stačí jedna šanca. Jedna ruka, ktorá ťa potiahne. A ty zistíš, že snívať nahlas je v poriadku. „Je to úžasná atmosféra, je to síce trošičku tréma, ale kde by nebola. Ale je to úžasné, je tu možnosť povedať svoj príbeh a ukázať svoj talent,“ posmeľuje k zapojeniu sa aj ďalšie deti v podobnej situácii tohtoročná víťazka Mária.

*Článok vznikol v spolupráci s PSS.