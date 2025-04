Buď nielen dobrý herec, ale aj človek. Tieto osobnosti sa vydali v šľapajach svojich slávnych rodičov

Narodili sa do slávnych rodín, to im však automaticky nezaručilo úspech ani bohatstvo.

Kto by si myslel, že dvere šoubiznisu sa im otvorili len preto, že sa narodili do slávnych rodín, ten by bol na veľkom omyle. Pre tieto štyri známe osobnosti nebolo vôbec ľahké presadiť sa v prominentnom svete a vypracovať sa museli sami. Mnohí sú dnes minimálne tak úspešní ako ich predtým známejší rodičia.

4. Jeff Bridges

Oscarový herec sa narodil do hereckej rodiny, jeho otcom bola totiž hollywoodska hviezda Lloyd Bridges. Ten svojho syna aj spolu s manželkou na cestu herectva sám priviedol a v kariére ho plne podporoval. „Ďakujem svojim rodičom, som im za to vďačný, je to profesia veľmi nevyspytateľná, ale krásna,“ citoval umelca portál iDnes.cz. Jeff napokon svojho otca aj prekonal a dnes má na konte viac ako 150 filmov.

3. Ben Stiller

Aj hviezda filmov Jeho foter, to je lotor! pochádza z umeleckej rodiny. Narodil sa hercovi a komikovi Jerrymu Stillerovi, ktorý bol v minulosti populárny a úspešný, nie však až natoľko, ako je v súčasnosti jeho syn. „Môj otec bol mojím majákom a hviezdou. Viedol ma k tomu, aby som bol dobrým človekom aj hercom, a to sa mu, myslím, podarilo,“ uviedol Ben Stiller v jednom zo svojich rozhovorov.

2. Katarína Hasprová

Známa muzikálová herečka a dcéra Sone Valentovej jej svojím talentom robila radosť. Matka a dcéra mali spolu veľmi dobrý a láskyplný vzťah. A hoci v decembri od smrti legendárnej herečky uplynú už tri roky, neprejde deň, aby Katarína Hasprová na milovanú mamu nemyslela.