Etnologička o Veľkej noci: Vyfúknuté vajíčko v sebe nemá život, používalo sa ako antikoncepčný prostriedok

Pred prijatím kresťanstva na našom území žili Kelti. Počas sťahovania národov prišli Slovania, ktorí mali svoje rituály. Nedelili rok na štyri ročné obdobia, ale na tmavú a svetlú časť roka. Z tohto obdobia sa zachovali tri rituály - pálenie moreny, prinášanie letečka a šibanie a polievanie dievčat. Všetky oslavy a prinášanie obiet božstvám prebiehajúce v medziobdobí mali hlboký duchovný rozmer. S etnologičkou a zakladateľkou projektu Žena krajina Ivanou Pacolovou sa o období Veľkej noci pre DOBRÉ NOVINY rozprávala Lucia Fričová.

Z rozhovoru sa dozviete: aká pomyselná kultúrna hranica prechádza Slovenskom,

čo podľa našich predkov symbolizovali vtáky,

ako sa ženy, ktoré nechceli otehotnieť, chránili vyfúknutými vajíčkami,

akú úlohu cez Veľkú noc zohrávajú rôzne farby,

čo sa robilo s uhlíkmi po obradnom pálení Judáša.

Jarná rovnodennosť nastala 21. marca. Čo to znamenalo pre našich predkov?

My dnes poznáme štyri ročné obdobia. Naši predkovia v zásade rok delili na dve časti - na tzv. tmavú a svetlú časť roka. Predelom medzi nimi boli práve jarná a jesenná rovnodennosť. Jarná rovnodennosť predstavuje vstup do svetlej časti roka. Naši predkovia ju nevnímali podľa astrologického a astronomického dátumu, ale sledovali prostredie, v ktorom žili. Keď videli, že sa prebúdza príroda, to bol znak toho, že naozaj prichádza svetlá časť roka. Dôležité termíny boli práve súvisiace so splnom mesiaca. Dodnes slávime Veľkú noc ako za dávnych čias. Jej termín je preto premenlivý, lebo je to prvá nedeľa po prvom splne mesiaca od jarnej rovnodennosti. To nám ešte zostalo od našich predkov.

Spomínali ste svetlú časť roka. Aké boli jej prejavy?

Hlavným zdrojom obživy našich predkov bolo poľnohospodárstvo a pastierstvo oviec či kráv. Tieto dva najdôležitejšie spôsoby života súvisia aj s prírodnými procesmi, ktoré sa odzrkadľovali aj v oslavách a v obradovom živote našich predkov. Základné veci súviseli s tým, čo im dávalo život a obživu po fyzickej stránke. To je potom prenesené do nejakého náboženského prejavu alebo predstáv o tom, ako funguje svet. Na jar sa prebúdza príroda a prichádza nádej, že je šanca prežiť.

Foto: Archív Ivany Pacolovej

V poľnohospodárskom živote to súvisí s otepľovaním a rastom rastlín. Všetko, čo sa dialo prvýkrát, malo magický význam. Naši predkovia verili, že ako bude vyzerať a prebiehať úkon prvý raz, podľa toho bude vyzerať aj výsledok. My to dnes poznáme ešte z novoročného príslovia „ako na nový rok, tak po celý rok“. Je to pozostatok z tzv. mágie počiatku, ktorá sa uplatňuje aj na jar. Jarné obdobie je veľkým obradom prechodu. V poľnohospodárstve to súviselo s prvou orbou, prvou sejbou, prvým výhon dobytka. Rituál na nedial len na fyzickej úrovni, ale patrili k nemu aj magické úkony.

Dnes máme jar spojenú s jarným upratovaním či výzdobou. Mali to Slovania podobne?

Určite áno. Upratovanie domácnosti vyzeralo tak, že všetko, čo ľudia mali vnútri domov, vybrali von, na svetlo a vzduch. Z hľadiska dezinfekčného aj vizuálneho maľovali domy zvnútra aj zvonka nabielo. Toto napríklad mali často na starosti práve ženy. Tu dostávali priestor aj ku kreativite a ozdobovaniu vybielených stien rôznymi maľbami. Môžu nám byť známe z tradičnej architektúry.