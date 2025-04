Je to dar, ktorý nie je každému dopriaty. Juraj Bača a Dominika pristupujú k tehotenstvu s rešpektom

„Na bábätko sa s Jurajom veľmi tešíme a toto obdobie preto intenzívne prežívame,“ prehovorila šťastná Dominika Richterová pre Nový Čas pre ženy o svojom tehotenstve. S partnerom, hercom a moderátorom Jurajom Bačom, sa totiž po prvýkrát stanú rodičmi a ako vraví ona, k tehotenstvu pristupuje s rešpektom. V rozhovore prezradila aj to, ako to zvláda a či už vie, či to bude chlapček alebo dievčatko.

Neskrývajú sa

Dvojica pred časom potvrdila staré príslovie, že stará láska nehrdzavie, keď svojmu vzťahu dala po turbulenciách druhú šancu. „Neskrývame sa,“ odkázal Juraj Bača médiám a v marci sa podelil o tú najkrajšiu správu. Spolu s Dominikou zverejnili na sociálnej sieti záber, ako v ruke držia fotografiu z ultrazvuku.

„V týchto časoch - jedna krásna správa... Bude rodinka,“ napísal šťastný herec a pod príspevkom sa nahromadilo množstvo gratulácií. „Ha! Ja som vás jasne identifikovala! Bača bol jasný ocko čakač! To z neho sršalo! Teším sa veľmi, milí moji,“ radovala sa napríklad Kristína Tormová.

Sú zvedaví

Podľa Dominiky je dvojica veľmi šťastná, keďže si uvedomuje, že mať dieťatko je veľkým darom a nie každému je to dopriate. „Sme však preto aj veľmi opatrní a pristupujeme k tomu všetkému s rešpektom," vysvetľuje umelkyňa a vyjadrila sa aj na margo toho, ako to zvláda jej telo.