Bolesť ju nezabila, ale ničila jej život. Hviezdna partnerka Micheala Douglasa nikdy neprestala bojovať

V 80. rokoch patrila k najkrajším a najžiadanejším herečkám Hollywoodu. Mala nezameniteľný hlas, obrovskú charizmu, no v súkromnom živote čelila výzvam, o ktorých dokázala rozprávať až po rokoch. Kathleen Turner si slovenskí diváci pamätajú najmä z filmov ako Vojna Roseovcov či Honba za drahokamom, kde si zahrala po boku Michaela Douglasa. Málokto však tuší, čo sa v čase najväčšej slávy dialo za dverami známej hviezdy.

Choroba, ktorá ničí život

Počas natáčania dnes už kultových trhákov 80. rokov sa herečka vznášala v oblakoch. Onedlho však do jej života vstúpila choroba, ktorá všetko zmenila. Lekári Kathleen diagnostikovali reumatoidnú artritídu, ktorá postihuje najmä kĺby na rukách, zápästiach a na kolenách. Vtedy si popri natáčaní jednej komédie zrazu uvedomila, že jej nohy opúchajú tak veľmi, že si nedokáže ani obuť vlastné topánky.

„Nemohla som chodiť, neudržala som pohár v ruke. Jediný spôsob, akým som mohla ísť po schodoch, bolo šúchanie sa po zadku. Tá bolesť je hrozná, nedá sa jej nijak uniknúť. Ľudia tomu nerozumejú, pretože to nie je smrteľná choroba. Nezabije vás to, ale zničí vám to život,“ opísala známa umelkyňa pre The Guardian.

Z klebiet sa stala realita

V tom čase sa začala vyhýbať hlavným úlohám, uprednostňovala menšie role a okrem všetkej bolesti, s ktorou každý deň bojovala, sa musela vyrovnať aj s ďalšími ranami. Z liekov, ktoré užívala, veľmi pribrala, čoho sa bulvár okamžite chytil a v jej okolí sa začalo šepkať aj o tom, že má problém s alkoholom.

Kathleen však odmietala verejne rozprávať o ochorení, ktoré v skutočnosti môže za jej zmenený výzor. Nechcela sa totiž pripraviť o prácu a tak verejnosť nechala šíriť klebety, s ktorými sa síce vyrovnala, no vo vnútri jej celá situácia veľmi ubližovala. Z obyčajného výmyslu sa však napokon stala realita a úspešná herečka časom naozaj začala hľadať útechu v alkohole.