Cesta do práce sa zmenila na nočnú moru. Angelika zázrakom prežila čelnú zrážku, no potrebuje našu pomoc

Bolo ráno ako každé iné. Angelika nasadla do auta a vybrala sa do práce. Rutina, ktorú pozná každý z nás. Lenže to ráno sa jej cesta skončila skôr, než poriadne začala. Po necelých 500 metroch jej do cesty náhle vošla dodávka, nasledovala čelná zrážka a boj o to najcennejšie - život.

Zázraky existujú

Angeliku z miesta nehody odviezol vrtuľník. V nemocnici podstúpila 16 operácií a niekoľko týždňov bola v umelom spánku. Utrpela zlomeniny takmer celého tela. Bolesť, neistota, čakanie, to všetko zažívala. Ale aj zázraky – tie sa vraj dejú len výnimočne, no Angelika je vraj dôkazom, že ešte existujú.

Foto: Donio.sk

„Dnes je už zrejmé, že Angelika prežila aj vďaka svojmu pozitívnemu postoju k životu, obdivuhodnej životnej energii a neutíchajúcej túžbe ísť ďalej," hovoria jej najbližší na portáli Donio.

Doráňaná, ale s nezlomnou vôľou

A zatiaľ čo jej telo sa zotavuje, cesta k normálnemu životu je ešte veľmi dlhá.