Splnila si veľký sen a plače od radosti. Mária Čírová chce, aby sa jej rodina znova tešila z maličkostí

Urobila to pre svoj pokoj, pre radosť aj pre svoju rodinku. Aby viac času trávili spolu a v prírode. Mária Čírová si totiž pred časom splnila svoj veľký sen. Novým darčekom a zároveň členom rodiny však chce viac utužiť rodinné vzťahy, ako aj inšpirovať iných, že aj dnes sa dá žiť jednoduchšie a skutočnejšie.

Pokazila si si život, moja

Mária Čírová nie je len nadanou umelkyňou a speváčkou, ale aj milujúcou manželkou a starostlivou mamou. S manželom, hudobným producentom Mariánom Kachútom, sa zoznámili práve vďaka hudbe a hoci začiatky ich vzťahu neboli ani zďaleka idylické, dnes tvoria harmonický pár už dlhé roky.

Vychovávajú spolu aj tri ratolesti, syna Huga, ktorý sa Márii narodil vo veku 21 rokov, dcérku Zoe a najmladšieho synčeka Rubena. Akurát pri tehotenstve s najstarším Hugom jej celé Slovensko hovorilo, že je na materstvo primladá.

Na tvojom mieste by som si to dala zobrať a máš pokoj. Dieťa v dvadsiatke? Ľutujem ťa. Pokazila si si život, moja. Takéto tvrdé slová si pred 15 rokmi vypočula Mária Čírová, keď krátko pred 21. narodeninami prvýkrát otehotnela a reakcie okolia boli veľmi prísne. „Čo na to povedia tvoji rodičia a rodina, nie si vydatá!“ počúvala obľúbená speváčka, no ona sa nedala odradiť.

Aj dnes sa dá žiť inak