Keď sa cítil ako majster sveta, pristrihli mu hrebienok. Mladík to z polepšovne dotiahol až na vrchol

Za blicovanie v škole musel ísť do polepšovne a navyše mal aj potýčku s učiteľom. V tom čase však aktívne hrával futbal, čo mu slúžilo aj ako priepustka z tohto nápravného zariadenia. Chodil na turnaje, reprezentoval školu a dedinu a tak mohol dvakrát za mesiac ujsť z brán reedukačného centra a navštíviť doma svoju rodinu. Chýbala mu však priateľka, bol bez nej celého pol roka. „Tak tu som mal 15 rokov, písal sa rok 1973, hrával som futbal v Červenej hviezde. Chcel by som tie roky naspäť, boli to krásne časy,“ napísal k fotke dnes už úspešný muzikant.

Spoznávate mladíka v bielom?