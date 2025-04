Dievča s laními očami, ktoré nemalo vkus na mužov. Anička Slováčková stihla prežiť lásku ako z filmu

„Staral sa o ňu ako anjel. Je to Bohom zoslaný človek so svätožiarou,“ vraveli rodičia Anny Julie Slováčkovej, pri ktorej až do posledných chvíľ stál partner Matěj. Chlapec, na ktorého nikto nešetrí chválou, bol najskôr speváčkin člen kapely, no neskôr sa z nich stali najlepší priatelia, medzi ktorými preskočila iskra. Obľúbená česká speváčka sa smiala, že na mužov nemala vkus, no Matěj všetko zmenil. Spoločne prežili lásku ako z filmu.

Anna a Matěj. Foto: Facebook - Anna Julie Slováčková

Podľa brata merala kvalitu muža

Keď česká herečka Dáda Patrasová manželovi Felixovi Slováčkovi v roku 1994 oznamovala, že je tehotná, boli akurát Vianoce. „Prišla s papierikom a vraj to bude dievčatko. Bola to veľká radosť. Dáda si Aničku doslova vymodlila,“ spomínal pre PLUS 7 DNÍ muzikant. Keď sa Anna Julie narodila, jej starší brat bol už tínedžerom, ktorý sa o ňu staral ako rodič. „Ochraňoval som ju, ako som vedel,“ priznával brat Felix, ktorý sa stal Aničkiným najbližším priateľom. Mali súrodenecký vzťah, aký sa len tak nevidí.

Ako prezradil blízky kamarát David pre eXtra.cz, súrodenci si niekoľkokrát do dňa volali, písali a často sa stretávali, hoci mal Felix už vlastnú rodinu. „Anička voči nemu bola ochranárska, ale to mali vzájomné. Volali a písali si niekoľkokrát denne, Anička mala skutočný záujem aj o jeho deti. Bolo to čisté, úprimné. Čo medzi nimi bolo za puto, to sa u súrodencov málokedy vidí,“ dodal ich spoločný priateľ.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/AnnaJulieSlovackovaOfficial/posts/pfbid02STjYcA32ZfTTbP8VQ3VFbwMjHKN1tp43kineYKUmEdsaoHWmkJDiZuqK7b7ZCUjgl

Prvá láska bola krutá

„Brácha je strašný miláčik. Po prvé, je to hrozne talentovaný muzikant a po druhé, on je presne ten človek, ktorý v mojom živote určuje kvalitu muža,“ smiala sa v rozhovore pre iDNES.cz s tým, že k staršiemu bratovi vždy vzhliadala. Milovala jeho zmysel pre humor, to, že si nikdy nedával servítku pred ústa a priznala, že práve brat bol ten, ktorý nastavil latku perfektného muža poriadne vysoko. Na svojho osudového partnera si speváčka a herečka ale musela počkať.