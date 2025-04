Nie je vôbec hrdý na to, čo jej spôsobil. Madonna a Elton John po 20 rokoch zakopali vojnovú sekeru

„Odpustenie je veľmi mocný nástroj,“ napísala na sociálne siete Madonna, ktorá po vyše 20 rokoch zakopala vojnovú sekeru s Eltonom Johnom. Jeden z najväčších konfliktov v hudobnom priemysle ukončila samotná speváčka, keď prišla konfrontovať kolegu do zákulisia jednej šou. V tom momente Elton John uznal, že na to, čo spôsobil Madonne, nie je vôbec hrdý.

Obvinenia a nezhody

Madonna uviedla, že bola fanúšičkou Eltona Johna už od detstva a o to viac ju mrzelo, že sa z nich stali nepriatelia. „Keď som ho ako stredoškoláčka videla vystupovať naživo, zmenilo to smer môjho života,“ napísala na sociálne siete Madonna. „Vždy som sa cítila ako outsider, keď som vyrastala a keď som ho sledovala na pódiu, pomohlo mi to pochopiť, že je v poriadku byť iný – že môžem vyniknúť,“ doplnila speváčka. O to viac ju mrzelo, že sa z nich stali nepriatelia. „Bolelo ma, že niekto, koho som tak obdivovala, ku mne ako umelkyni verejne zdieľal takú nechuť. Nechápala som to,“ vravela sklamane.

V roku 2004 si totiž Elton John do Madonny rypol kvôli jej nominácii na cenu Q Awards v kategórii Best Live Act (najlepšie živé vystúpenie). „Odkedy je playback živý?! Každý, kto takto vystupuje verejne na pódiu a vyberá za vstupenku 75 libier, by mal byť zastrelený,“ komentoval vtedy spevák nomináciu. Speváčkin tím pritom použitie playbacku podľa BBC poprel a klebety odmietol so slovami, že popová kráľovná nemá čas na to, aby urážala ostatných umelcov.

Sir Elton následne v roku 2012 svoju kritiku ešte umocnil, keď vyhlásil, že v priamom súboji o Zlatý glóbus za najlepšiu pôvodnú pieseň nemá Madonna šancu. Keď potom speváčka cenu za pieseň Masterpiece skutočne preberala, utrúsila, že dúfa, že sir Elton „s ňou ešte niekedy prehovorí“. Keď speváčka v rovnakom roku vycestovala na turné, vyzerala podľa speváka ako „púťová striptérka“, pripomenul ďalšie nezhody server Variety.

Múr spadol

Po vyše 20 rokoch to vyzerá, že dvojica k sebe našla cestu a na sociálnych sieťach prezradili, ako zakopali vojnovú sekeru a ukončili tak jeden z najväčších konfliktov v hudobnom svete.