Miro chce ukázať pravdu o medveďoch: Keď hľadáte vraha na sídlisku, tiež nevystrieľate desatinu obyvateľov

Kto je viac, človek alebo medveď? Nad tým sa zamýšľa oceňovaný dokumentarista Miro Remo v novej dokumentárnej sérií Lebo medveď, v ktorej rozoberá konflikt medzi človekom a divokou prírodou zblízka, osobne a bez prikrášlenia. Miro šesť mesiacov nakrúcal v teréne na Poľane, Liptove a Bratislave, aby odkryl všetky vrstvy sporu – od každodenných obáv miestnych, cez politické ťaženia až po emocionálne výpovede ľudí, ktorí s prírodou žijú v bezprostrednom kontakte. Miro v rozhovore pre Seznam priznal, že počas nakrúcania sa jeho vzťah k šelme, ktorá rozdelila Slovensko, začal postupne meniť.

Priestor dostanú všetky strany

„Nechceli sme robiť klasický prírodopisný dokument. Naším zámerom bolo ukázať, ako sa Slováci vedia popasovať s témami, ktoré ich rozdeľujú. Ide o intenzívny ponor do myslenia postáv na oboch stranách konfliktu. V prípade hlavných postáv sledujeme aj vývoj ich motivácií a snažíme sa nájsť dôvody toho, prečo konajú tak, ako konajú. Ideme za hranice bežného rýchleho vnímania tejto témy. V dokumente ideme hlbšie, viac do ľudí a do ich myslenia,“ vysvetľoval pre Markízu Miro Remo, ktorý sa v dokumentárnom seriáli snaží predstaviť všetky strany konfliktu s medveďmi, ktoré sa čoraz viac približujú k ľudským obydliam, čím rastie napätie v celej spoločnosti.

Kým jedni volajú po ich odstreľovaní, iní sa za každú cenu snažia medvede chrániť a Miro Remo sa v seriáli snaží odkryť všetky vrstvy tohto spotu. Dáva priestor ľuďom z Poľany a Liptova, ktorí majú obavy, vypočuje si aj emocionálne výpovede ľudí, ktorí s prírodou žijú v bezprostrednom kontakte a zameral sa aj na ťaženia rôznych politikov.

Foto: TASR

Prvé stretnutie s medveďom

Uznávaný dokumentarista priznal, že predtým, než sa pustil do skúmania tejto témy, sa s medveďom naživo nikdy nestretol, hoci behá po horách celý život. „Preto u mňa pôvodne prevládal strach. Počas nakrúcania sa mi ich ale podarilo vidieť snáď šesťdesiat. Ako som postupne prenikal do rôznych zákutí problému a pozoroval medvede v ich prirodzenom prostredí, začal sa môj vzťah k nim postupne meniť,“ prezradil Miro Remo, ktorý nikdy nezabudne na jeho prvú priamu konfrontáciu s medveďom.