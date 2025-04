Jarda sa pre 181 kíl nemusí dožiť tridsiatky. Kontroverzná časť premien ukázala, aká dôležitá je psychika

Vyjedal chladničku a za svoje kilá vinil druhých. Jaroslav Petřek mal len 19 rokov, váha mu ukazovala 181 kíl a pre jedlo sa bol schopný pohádať aj s vlastnou mamou. Situácia bola natoľko vážna, že sa nemusel dožiť ani tridsiatky, ako mu otvorene povedali lekári. Tí mu hrozili, že ak nezmení svoj životný štýl, dostane infarkt alebo skončí na vozíku. „Keď neschudnem, tak som mŕtvy,“ povedal v českej verzii šou Extrémne premeny, kde sa postaral o jednu z najkontroverznejších častí.

Vinil celú rodinu

Jaroslav, ktorému nepovedia inak ako Jarda, s nadváhou zápasí už od veľmi útleho veku. Zo svojej obezity obviňuje rodinu. „Odmalička mi vždy všetci dopriali. Babičky, rodičia, no jednoducho všetci. Od nejakých ôsmich rokov sa to už ale začalo obmedzovať. Snažili sa ma podporiť v tom, aby som schudol. Bola tu hromada pokusov, ale vždy sa mi to vrátilo a dopracoval som sa až k tomu, kde som teraz,“ povedal Jarda. Situácia ohľadom jeho zdravotného stavu nie je ľahostajná ani jeho rodine a mamička Veronika pred kamerami priznala, že ich vzťah je synovou obezitou poznačený.

„Ja som bola ten človek, ktorý sa mu snažil veci zakazovať, pretože som videla, že mu to ubližuje, a Jarda si zase myslel, že mu chcem iba ubližovať. Nebral to tak, že to s ním myslím dobre," povzdychla si. Povzbudiť 19-ročného Jaroslava sa snažil mladší brat aj nevlastný otec, ktorý sa ho snažil presvedčiť ku zmene, no žiadny pokus nevyšiel.

„Manžel by bol rád, keby so sebou Jarda niečo urobil. Skúšal rôzne stávky, rôzne motivácie, ale závislosť na jedle bola u Jardy vždy silnejšia. Jarda ho už niekoľkokrát v chudnutí sklamal, takže sa manžel programu nechce ani zúčastniť, nemá v neho dôveru, že to dokáže,“ povedala otvorene mama 19-ročného mladíka, ktorý vážil 181 kilogramov a k zmene ho neprinútil ani neúprosný verdikt lekárov. „Staraj sa o svoje jedlo, a nie o mňa. Mami, chceš ma naštvať?“ zasyčal na mamu, keď sa mu snažila dohovoriť.

Kontroverzná premena

„Mám prerastené črevá tukom, môže sa to dostať aj na mozog a môžu z toho byť veľké problémy. Nemal som nikdy silu to riešiť ďalej,“ priznal Jaroslav, ktorý veril, že keby mal nad sebou nejakú pevnú ruku, vedel by svoj životný štýl zmeniť a preto sa rozhodol prihlásiť do Extrémnych premien. „Najväčšou motiváciou je, aby som neskončil na vozíku, aby sa o mňa potom nemusel stále niekto starať,“ vravel mladík, ktorý vzbudil svojím účinkovaním v šou poriadny rozruch.