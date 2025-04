Jej sestra povedala áno a stal sa zázrak. Žena s transplatovanou maternicou sa dočkala vytúženého dieťatka

Splnil sa jej veľký sen po tom, čo porodila zdravé dieťa. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale Grace Davidsonová sa stala matkou za celkom špecifických okolností. Zdravé dieťa totiž porodila ako prvá Britka s transplantovanou maternicou, informuje portál The Independent.

Špeciálna darkyňa

Grace trpí syndrómom MRKH (teda Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser), teda dedičnou vývojovou anomáliou pohlavných orgánov a maternice, ktorá postihuje v priemere jednu z 5000 žien. Tieto ženy nemajú vyvinutú maternicu a hoci ich vaječníky zostávajú neporušené, vlastné dieťa mať nedokážu.

Grace s manželom a sestrou (vpravo) Foto: reprofoto First baby in UK born from a womb transplant/The Times and The Sunday Times

Grace sa však napriek jasnej diagnóze odmietla so svojím osudom zmieriť a aby mohla počať a vynosiť vlastné dieťa, rozhodla sa podstúpiť transplantáciu maternice – no nie len takej hocijakej. Podľa britského portálu jej ju totiž darovala vlastná sestra Amy, ktorá ako bývalá učiteľka a mama dvoch dcér so sestrou odjakživa veľmi súcitila.

Všetko vyšlo, ako malo

Dlho očakávaný zákrok Grace podstúpila vo februári 2023 a potom spolu s chirurgmi napäto čakali, čo sa stane. „Veľa transplantácií maternice totiž zlyhá v prvých dvoch týždňoch,“ ozrejmuje Grace vo videu The Times. V prípade odvážnej Britky všetko prebehlo v poriadku, a tak sa krátko po tom, ako po transplantácii dostala menštruáciu, rozhodol lekársky tím pristúpiť k ďalšiemu kroku – Grace umelo oplodnili a ona otehotnela.