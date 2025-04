Vo vrecku mala 500 korún a mesiace jedla suché rožky s treskou. Nadanej dievčine sa riskovanie vyplatilo

Bavil ju šport, no išla študovať herectvo. To, vďaka čomu sa nakoniec zviditeľnila, však prekvapilo aj jej mamu. Dievčina z fotografie sa totiž chytila prvej kariérnej šance, ktorú dostala. Keď ju na jednej z košických ulíc počul spievať neznámy chlapec a spýtal sa jej, či by niečo nechcel nahrať v jeho štúdiu, ani sekundu neváhala.

Vybrala sa do hlavného mesta, mala 18 rokov, 500 korún v peňaženke a bývala u svojho kamaráta, ktorému sa ozvala po rokoch. Mesiace jedla len suché rožky s treskou a bola vďačná za každý halier, ktorý zarobila. Keď to však po polroku chcela vzdať, podržali ju producenti, ktorí jej od začiatku verili. Z nesmelej dievčiny sa napokon stala umelkyňa, ktorej meno dnes pozná každý Slovák.

Viete, o koho ide?