Čelili obavám, no sú najšťastnejší na svete. Známe osobnosti ukazujú, že život s dvojčatami môže byť krásny

Nie každý má v živote to šťastie, že môže vychovávať dieťa, a tobôž nie viac detí. Na niektoré páry sa však šťastena usmeje a do života im prinesie rovno až dve ratolesti. Nasledujúce štyri známe osobnosti sa takéhoto zázraku dočkali a dnes sa tešia z dvojčiat. Poďme sa pozrieť na to, ako ich príchod prežívali.

4. Dominika Morávková Zeleníková

Ešte v júni minulého roka sa na verejnosť dostala informácia, že herečka pod srdcom nosí tretie bábätko. Ako však priznala neskôr pre Top Star, na začiatku septembra priviedla na svet dvojičky. „Chlapci sú už pár týždňov na svete. Nechávala som si to pre seba, pretože je to veľmi krehké obdobie a táto fáza je pre mňa veľmi vzácna,“ prezradila na kameru Dominika.

Herečka zároveň priznala, že keď jej oznámili, že čaká dvojičky, tešila sa, no prišli aj obavy. „Čím dlhšie s tým pocitom, že vám prídu ďalšie dve bytosti do života, žijete, prichádza všeličo – radosť aj nejaké obavy: štyri deti, to budeme potrebovať väčšie auto, väčšie bývanie a tak. Zatiaľ nemáme ani väčšie auto, ani väčšie bývanie a zvládame to,“ povedala spokojná štvornásobná mama, ktorá okrem dvojčiat vychováva ešte dcérku Améliu a syna Damiána Huga.

3. Angelina Jolie

Oscarová herečka a jej exmanžel, herec Brad Pitt, šokovali svet po tom, ako sa na titulke časopisu People objavila fotografia ich narodených dvojčiat. Podľa časopisu sa syn Knox Léon a dcéra Vivienne Marcheline Jolie-Pitt narodili v Nice vo Francúzsku. Knox prišiel na svet skôr ako jeho sestra a dostal meno po Pittovom starom otcovi. Vivienne sa narodila len minútu po svojom bratovi a pomenovali ju po herečkinej babičke.