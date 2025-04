Pomohli okoloidúci skôr Češke alebo Rómke? Experiment s rozsypanými pomarančmi mal prekvapivý záver

Ako by ste sa zachovali vy? To sa snažia zistiť autori sociálnych experimentov s názvom CzeXperiment, ktorými robia sondu do duše českého národa. V jednom z nich sa snažili zistiť, či okoloidúci v Ostrave pomôžu pozbierať rozsypané pomaranče skôr Češke z majority alebo Rómke z minority. Výsledok mnohých prekvapil.

Hlavné aktérky experimentu. Foto: Reprofoto - YouTube - czeXperiment

Dostala aj pozvanie na rande

„Chcete pomôcť?“ spýtali sa hneď prví ľudia, keď uvideli, ako sa Češke roztrhla taška a pomaranče sa jej rozsypali po strede námestia. Keď pokus vykonala niekoľkokrát, takmer vždy sa pri nej niekto pristavil a ponúkol pomocnú ruku. „Cítim sa skvele, dostala som aj pozvanie na rande a to len kvôli pomarančom,“ zasmiala sa herečka, ktorá už na začiatku experimentu očakávala podobné reakcie.

„Boli to skôr reakcie od mužov ako od žien, ale pomohlo mi aj veľa milých dievčat,“ hovorila, no dodala, že oveľa väčšie obavy mala z toho, ako dopadne Lenka. „Vzhľadom k tomu, že sme v Ostrave, kde sme zvyknutí na rómsku komunitu, verím, že dopadla dobre, no netrúfam si súdiť, či dopadla rovnako ako ja, ale nemyslím si, že by jej nikto nepomohol,“ dodala žena z majority, ktorej ľudia pomohli v 79 % prípadov.

Foto: Reprofoto - YouTube - czeXperiment

Kabelku radšej bokom

Keď sa pomaranče rozsypali Lenke s rómskym pôvodom, ľudia najskôr chodili okolo bez povšimnutia. „To je na predaj?“ spýtal sa okoloidúci muž a pomaranče na zemi preskočil. „Viem, ako to tu chodí. Keď nastúpim do električky, vidím, že keď predo mnou stojí pani, kabelku si dá bokom, aby som sa jej v nej náhodou nehrabala. To isté v obchode – uteká za mnou pani predavačka, či náhodou niečo nevezmem, či to zaplatím a či niečo neukradnem,“ prezradila svoje skúsenosti Lenka, ktorá mala veľké obavy, ako dopadne experiment s pomarančmi.