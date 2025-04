VIDEO: Ľudia sa jej nevzdali, aj keď bola viera v úzadí. Takto sa oslavovala Veľká noc v 70. rokoch

Pamätáte si ešte na časy, keď sa počas Veľkej noci maľovali vajíčka obtlačkami, posielali pohľadnice, všade sa rozliehal detský smiech a ľudia sa radovali sa aj z fialiek v sklenených fľaštičkách či obyčajnej päťkorunáčky od tety? Zaspomínajte si spolu s nami na to, ako vyzerala Veľká noc kedysi – cez archívne videá z rokov 1974 a 1977.

Sviatky jari

Za socializmu sa Veľká noc oficiálne nazývala sviatkami jari a duchovný rozmer sa odsúval bokom. Ako uvádza portál Život, zdôrazňovali sa ľudové zvyky, kuriatka, vajíčka a vystúpenia folklórnych súborov. No aj v časoch, keď sa viere neprialo, ľudia si tieto sviatky nedali vziať.

Veľká noc bola súčasťou prirodzeného rytmu roka. Zatiaľ čo dnes mnohí plánujú wellness víkend alebo krátky útek do hôr, kedysi to bol najmä čas plný stretnutí, hudby, radosti no a, samozrejme, pohľadníc s prianím peknej Veľkej noci pre celú rodinu.

Moderné kraslice či korbáče

Aj keď pondelok v 70. rokoch patril šibačke, v mnohých prípadoch neznamenal modriny, adrenalín ani kýble vody - skôr smiech, rodinné stretnutia, vôňu koláčov a oblievanie vedierkom len „tak symbolicky“. Nešlo o to, kto obleje a vyšibe viac dievčat, ale kto stihne obehnúť celú rodinu a ešte sa najesť u babky.