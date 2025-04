Simon tvrdí, že je utajený syn kráľa Karola a Camilly a môže to dokázať. Zverejnil pozoruhodné fotky

Kráľ Karol III. a jeho druhá žena Camilla spolu nikdy nemali deti. To je oficiálna informácia, ktorú sa už roky snaží vyvrátiť Austrálčan Simon Dorante-Day, ktorý je presvedčený, že je ich „utajovaným synom“ a teda členom kráľovskej rodiny. Svoju pravdu by rád dokázal pomocou DNA testov, no kým sa mu splní tento sen, snaží sa to dokázať rôznymi spôsobmi. Tentokrát na sociálnych sieťach zdieľal fotografie, ktoré podľa neho majú potvrdiť jeho pôvod.

Nejde mu o peniaze

Simon Dorante-Day sa narodil 5. apríla 1966 vo Veľkej Británii, kde si ho ako osemmesačného adoptoval miestny pár Karen a David Day. Jeho adoptívni starí rodičia údajne pracovali pre kráľovnú Alžbetu a princa Philipa ako záhradník a kuchárka a práve jeho babička mu mala na smrteľnej posteli povedať, že jeho biologickými rodičmi bol vtedajší princ Charles a jeho o dva roky staršia milenka Camilla. „Nenaznačila mi to, povedala mi to priamo. Veľmi sa bála o moju bezpečnosť, obávala sa dôsledkov, keby sa to dostalo von, takže bola vždy veľmi ochranárska“ vysvetľoval pre 7NEWS.

Samozvaný „princ Simon“ sa odvtedy pokúša prinútiť kráľovskú rodinu, aby sa podrobila testu DNA, no jeho výzvy nikto neberie vážne. „Nejde mi o peniaze ani o titul, jednoducho chcem vedieť, kto sú moji rodičia,“ hovoril Austrálčan, ktorého príbeh a tvrdenia sú veľmi kontroverzné a neexistujú žiadne oficiálne dôkazy, ktoré by ich potvrdili.

Mix oboch

On sám sa opiera o niektoré vizuálne podobnosti medzi sebou a členmi kráľovskej rodiny a tým, že pred jeho narodením princa Charlesa poslali študovať do Austrálie a Camilla na niekoľko mesiacov zmizla z očí verejnosti. „Viem, že to znie neuveriteľne, ale ja som len človek, ktorý sa snaží zistiť, kto sú jeho biologickí rodičia. Všetky cesty ma zatiaľ doviedli k Charlesovi a Camille," hovorí a dáva tak priestor milovníkom konšpiračných teórií. Simon má na Facebooku viac ako 27-tisíc sledovateľov, z ktorých mnohí veria, že je nemanželským dieťaťom kráľa a kráľovnej. „Je nepopierateľné, kto je tvoj otec,“ píšu pod najnovšie fotografie, ktorými sa Austrálčan snaží dokázať svoj kráľovský pôvod. „Ste úplný mix oboch. Je ťažké popierať to, čo vidí každý,“ napísal ďalší.