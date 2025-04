Zaerdžal a zostali spolu. Richard Autner za tridsať rokov nestretol takého človeka, ako je jeho Lujza

Vždy sa zamýšľal nad tým, ako by mal žiť, aby to malo čo najväčší zmysel. Richard Autner našiel svoj zmysel v herectve, speve, fotení aj v láske, o ktorej keď hovorí, žiari. Po mnohých sklamaniach našiel obľúbený herec šťastie pri partnerke Lujze, s ktorou ho spojila láska ku koňom. Na vetu, že jeho partnerka nie je zo šoubiznisu, hovorí: „Našťastie.“

Získal si Kronerovú aj Vášáryovú

Keď mal päť rokov, rodičia ho prihlásili do divadelného tábora, kde potom chodil 10 rokov každé leto. Hoci Richard od detstva obdivovala Indiana Jonesa a chcel byť archeológom, herectvo bolo vždy na prvom mieste.

„Keď som na tábor bol príliš starý, išiel som na konzervatórium, hneď odtiaľ na VŠMU. Odmalička ma to veľmi bavilo,“ hovoril pre SME Richard, ktorý to na Vysokej škole múzických umení nemal jednoduché. Hovorí sa, že herci, ktorí na škole vyučujú herectvo, nemajú veľmi radi študentov z konzervatória a Richard musel často dokazovať, že na to má.

Hoci je dodnes obrovský trémista, získal si priazeň svojich ročníkových pedagogičiek Zuzany Kronerovej a Emílie Vášáryovej. „Mne utkvela v pamäti najmä ich energia, prístup a atmosféra, ktorú dokázali vytvoriť. Sú to dámy plné sily a odhodlania, mám napríklad pred očami, ako pani Milka dokázala na javisku vyskočiť do priestoru a skotúľať sa na zem. Alebo akú pokoru má v sebe pani Kronerová,“ spomínal pre Forbes Richard, ktorý v jednom momente urobil podľa jeho slov najodvážnejšiu vec v živote.

Láska, pre ktorú všetko opustil

„Odišiel som zo školy, prerušil som štúdiu, odišiel som zo všetkých predstavení a išiel som do zahraničia, kde som sa zamestnal ako upratovač v krčme,“ prezradil teraz v šou Čo ja viem herec, ktorého do Škótska vylákala veľká láska. Bol vraj pre ňu ochotný urobiť všetko.