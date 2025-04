Mladá Slovenka a Čech získali prestížnu cenu. Prišli na to, ako vyčistiť vodu od antibiotík a baktérií

Antibiotiká z nemocníc, fariem a dopadu sa dostávajú stále častejšie do prírody a riešenia na ich odstránenie sú náročné, drahé a často nepraktické. So zaujímavým riešením teraz prišla 19-ročná slovenská študentka Anna Podmanická a 18-ročný český študent Tomáš Čermák, ktorí získali za svoj projekt čistiarne vody prestížne ocenenie Earth Prize 2025. Projekt inovatívneho čistenia vody PURA je vôbec prvým víťazom z Česka a Slovenska a porota Annin a Tomášov prístup označila za priekopnícky.

Sila svetla a plazmy

Novátorské riešenie na čistenie vody spočíva v spojení dvoch rôznych prístupov - Čermákovej práce so studenou plazmou zameranou na ničenie škodlivín a baktérií odolných voči antibiotikám a Podmanickej výskumu v oblasti čistenia vody fotokatalýzou. Spojením týchto prác vznikol systém, ktorý nazvali PURA a ktorý na odstránenie znečisťujúcich látok využíva silu svetla a plazmy. Okrem čistenia vody ponúka nové riešenia aj na boj s antibiotickou rezistenciou.

The Earth Prize je najväčšia svetová environmentálna súťaž pre mladých ľudí, ktorej cieľom je inšpirovať a podporiť budúcu generáciu environmentálnych lídrov a inovátorov a vytvoriť globálnu platformu na zdieľanie ich riešení.

Účinnosť plazmy pri čistení vody je už preukázaná a potenciál má aj fotokatalýza. Použitím svetelnej energie, napríklad slnečného svetla, sa stimulujú reakcie, ktoré rozkladajú škodlivé organické znečisťujúce látky a poškodzujú bunkové steny mikroorganizmov, napríklad baktérií. Študenti sú prví, ktorí tieto dva typy výskumu spojili do jedného produktu.

Budúcnosť pre čističky odpadových vôd

„Tá správa bola úplne neuveriteľná! Keď som si uvedomil, že zo všetkých inovatívnych projektov bola PURA uznaná ako najlepšia v Európe, naozaj mi to vyrazilo dych,“ uviedol pre ČT24 Tomáš Čermák, ktorý prezradil, že súčasťou ocenenia je aj 12 500 dolárov, teda viac ako 11 400 eur, vďaka ktorým budú môcť pracovať na väčšom prototype, ktorý bude schopný filtrovať viac vody.

Podľa Čermáka aktuálne dokážu spracovať mililitre až litre vody a chceli by sa dostať desiatok litrov. Dva prototypy PURA už odstraňujú nebezpečné odpady, no sú vhodné len na použitie v domácnostiach, ale v budúcnosti by chceli dosiahnuť, aby sa ich technológia mohla používať v čistiarňach odpadových vôd.

Pomoc pre mladú vedkyňu

Anna Podmanická je stredoškoláčkou na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave, no otvorene hovorí, že väčšinu svojho času venuje vede. „Vedu vnímam ako prostriedok, vďaka ktorému môžeme lepšie pochopiť nielen fundamentálne javy vo svete okolo nás, ale aj problémy, ktorým ako jednotlivci či spoločnosť aktuálne čelíme,“ prezradila pre portál Donio, kde jej ľudia prispievajú peniaze, aby si splnila svoj veľký sen.