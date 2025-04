Liečia sa bylinkami a meditujú. Títo slávni ľudia síce na lekárov nezanevreli, ale bližšie majú k prírode

Na klasickú medicínu síce nezanevreli, ale jednoducho majú bližšie k prírode a jej pozitívam. Reč je o štyroch známych osobnostiach, ktoré sa rozhodli, že okrem lekárov budú svoje zdravotné problémy liečiť aj v lone prírody a prostredníctvom liečivých byliniek. Vybrali sa tak cestou alternatívnej medicíny a pre svoje rozhodnutie mali rôzne dôvody.

4. Angelina Jolie

Oscarová herečka a exmanželka herca Brada Pitta sa pre formu alternatívnej medicíny rozhodla po tom, ako si z dôvodu prevencie pred rakovinou nechala odstrániť obe svoje prsia aj maternicu. „Potrebovala som upokojiť myseľ. Naše vnútro potrebuje byť v súlade, pokiaľ to tak nie je, telo nám čoskoro ukáže, že to musíme zmeniť,“ cituje slávnu herečku portál Idnes.cz.

3. Tina

Je to už takmer deväť rokov, čo sa Martina Kmeťová alias Tina dozvedela, že má sklerózu multiplex. Známa speváčka sa však choroby nezľakla a namiesto klasickej liečby pod dohľadom lekárov si zvolila cestu alternatívnej medicíny. „Lieky som naposledy brala vtedy v nemocnici, keď mi sklerózu diagnostikovali. Vlastne som lekárov odvtedy nevidela. A tu je ten nebezpečný návod – ja som sa choroby nezľakla a brala som ju ako čistú informáciu, že tak, ako som žila, už ďalej žiť jednoducho nepôjde, ale keď robíte veci a ste motivovaní strachom (čo keď umriem), bude zle,“ uviedla Tina na sociálnej sieti s tým, že nechala radšej chorobu, nech rozpráva.

S vážnym ochorením napokon žije už takmer deväť rokov a podľa informácií Plus Jeden Deň je v poriadku, čo napokon nedávno potvrdila aj ona sama. „Vždy zabudnem, že sa to niekedy dialo. Len vďaka vám novinárom si zakaždým spomeniem, že to bolo. Stále idem tak, ako som išla aj predtým – po svojom. Všetko je okej,“ uzatvorila Tina.