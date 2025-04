Prišla o mamu a jej bezstarostné detstvo sa skončilo. Táto dievčina túžila len pretransformovať svoj smútok

Ako malá si do postele líhala so slúchadlami v ušiach a na poduške mala položený kazetový magnetofón. Milovala hudbu a mnohokrát sa do nej až tak vžila, že sa jej nedarilo zaspať. Mama ju prihlásila do ľudovej školy, otec ju zasa viedol ku športu a dievčina z fotografie bola do svojich ôsmich rokov tým najšťastnejším dieťaťom pod slnkom.

Potom sa však udiali veci, ktoré ju o detskú bezstarostnosť úplne pripravili. Mamička známej speváčky totiž dobrovoľne odišla zo sveta, keď mala jej dcéra len 14 rokov a mladá dievčina sa za jej smrť dlho vinila. Stratu sa jej napokon podarilo prekonať a v živote uspela natoľko, že ju všetci poznáme.

Viete, o koho ide?