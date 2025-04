Sovy nie sú tým, čím sa zdajú byť. Pred 35 rokmi sa zrodila seriálová legenda, ktorá nepodcenila diváka

O tom, že inteligenciu a vkus televíznych divákov netreba podceňovať, podal dôkaz dnes už kultový seriál Twin Peaks. Aj napriek tomu, že sa v mnohých ohľadoch vymykal z dovtedy prísne stanovených žánrových mantinelov, prilákal k televíznym obrazovkám milióny divákov po celom svete.



Seriál do televízneho priestoru spustila pred 35 rokmi, 8. apríla 1990, televízna spoločnosť ABC. Twin Peaks doslova naruby prevrátil viaceré dovtedy zaužívané žánrové zvyklosti a zmenil podobu mnohých nasledujúcich seriálov.

Humor, temnota, láska, zrada

Za jeho vznikom stáli nedávno zosnulý (16. január 2025) režisér David Lynch a scenárista Mark Frost. Postupne sa však na 30 dieloch seriálu rozdeleného do dvoch sérií - prvá mala 8 častí, druhá 22 dielov - podieľalo viac ako desať režisérov, medzi nimi aj sedem scenáristov. Podmanivú hudbu, dokonale korešpondujúcou s atmosférou, skomponoval Angelo Badalamenti.



Seriál patrí k ukážkovým príkladom postmoderného umenia. Lynchovi a Frostovi sa totiž úspešne podarilo spojiť „nízke“ s „vysokým“. Divácky príťažlivo skĺbili humor s temnotou, lásku a vášeň so zradou, či násilie s nehou. Zároveň poukázali na to, že podobne ako svet, tak aj správanie jednotlivcov je plné symbolov, či tajomstiev, čo asi najvýstižnejšie vystihuje aj jedna z dnes už legendárnych replík seriálu: „Sovy nie sú tým, čím sa zdajú byť.“



Lynch a Frost predstavili príbeh seriálu ako hustý les, cez ktorý si musí divák prekliesniť cestu, a ak by chcel rozšifrovať jeho tajomstvá, musí vstúpiť do jeho najtemnejších zákutí. Aj pre toto dobrodružstvo poznávania si seriál získal mnohých fanúšikov, z ktorých sa stala akási „lynchovská generácia“.

Kto zabil Lauru Palmerovú?

Dej seriálu, ktorý sa začal ako detektívka a skončil sa ako sonda do temných zákutí ľudského konania, sa odohráva vo fiktívnom mestečku Twin Peaks. Rozprávanie sa začalo vraždou miestnej stredoškoláčky Laury Palmerovej, o ktorej tiež neskôr vyjde najavo, že vôbec nebola také nevinné dievča, ako si o nej mysleli obyvatelia mestečka.



Vražda stredoškoláčky presiahne vyšetrovacie kapacity miestneho oddelenia šerifa Harryho S. Trumana v podaní Michaela Ontkeana, a tak do Twin Peaks pricestuje špeciálny agent FBI Dale Cooper, ktorého neopakovateľne stvárnil Kyle MacLachlan.



Diváci spolu s Cooperom pátrali po skutočnom vrahovi Laury Palmerovej. Snažili sa odhaliť napríklad aj to, akú úlohu zohrávajú v príbehu záhadný trpaslík, desivý Bob, alebo obor zjavujúci sa agentovi FBI. Zároveň sa zabávali na vtipných až bizarných scénach a dialógoch protagonistov seriálu, alebo na netradičných vyšetrovacích metódach agenta Coopera.

Slováci a mestečko Twin Peaks