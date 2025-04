O jeho živote mu vravia celú pravdu. Adela a Viktor prezradili, ako s Maxíkom hovoria o adopcii

„Prestali sme čakať na zázrak. Pre niekoho môžeme byť tým zázrakom my,“ napísali ešte v roku 2020 Adela a Viktor Vinczeovci, ktorým sa nakoniec splnil ich sen o rodine. Už vyše dvoch rokov sú rodičmi synčeka Maxíka, ktorý u nich našiel bezpečný domov a ako prezradili, prevrátil im život naruby. Čím je starší, tým viac otázok má na svet okolo seba a zvedavý je aj na svoj pôvod. Adela s Viktorom od začiatku adopcie tvrdili, že pred synom jeho korene nebudú skrývať a dnes otvorene hovoria, ako sa s Maxíkom rozprávajú o tom, že je adoptovaný.

Žiadne tajnosti

„Aj to je súčasťou povinnej prípravy. Dieťa sa to má dozvedieť čo najskôr, žiadne prekvapenia v tínedžerskom veku,“ vysvetľoval už dávnejšie pre Nový Čas Viktor Vincze, ktorý si nerobil ťažkú hlavu z toho, že raz budú musieť so synom viesť ťažké debaty o jeho adopcii. Od odborníkov dostali rady, že s Maxíkom majú o jeho príbehu hovoriť v správnej a vekovo primeranej miere. Tajiť pred ním niečo z jeho minulosti by vraj nemalo zmysel, pretože ich cestu za vysnívaným bábätkom sledovali tisíce ľudí.

„Cieľom je z tejto témy vytvoriť v jeho dušičke normu. Že je normálne, že ľudia sú odlišní, s rôznymi príbehmi, zážitkami. Že to nie je nič, nad čím by sa ktokoľvek pozastavoval. Že je normálne, že každý z nás je originál, že svet robí krajším práve jeho rozmanitosť. Aby vedel, že ho budeme milovať, aj keby si s tým náhodou nevedel poradiť, lebo aj to je normálne. Preto o tom hovoríme a aj hovoriť budeme,“ vravel s tým, že pred Maxíkom nechcú mať žiadne tajnosti.

Začiatky u profimamy

Adela Vinczeová v otvorenom rozhovore pre Šarm priznala, že Maxík už teraz kladie zvedavé otázky, na ktoré mu dávajú jasné odpovede.