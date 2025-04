Prišla o najlepšiu priateľku, no našla v sebe silu. Eva Burešová odtancovala aj so zlomeným srdcom

„Evička, napriek tomu, čím si si dnes musela prejsť, si to zvládla neskutočne,“ odkazovali ľudia na sociálnych sieťach českej speváčke a herečke Eve Burešovej po tom, čo v Let's Dance spolu s Matyášom Adamcom predviedla rebelské tango. O nezabudnuteľný zážitok sa postarala napriek tomu, že prežívala jeden z najťažších večerov vo svojom živote.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222827084299777&set=pb.1656320815.-2207520000&type=3

Prísť o najbližšiu kamarátku

Slzám sa Eva Burešová neubránila po tanečnom maratóne valčíku. V závere šiesteho kola tanečnej súťaže si mnohí všimli, že sa speváčka celý večer neusmievala a o jej bolesti nakoniec prehovorila porotkyňa Dara Rolins.

„Evička, ja len chcem povedať, lebo je vidieť, že si smutná, že si kráľovná a že to dávaš dnes večer napriek tomu, že ťa bolí srdiečko. Len myslím, že je fér to zmieniť, pretože sa dnes večer menej usmievaš a všetci to cítime a vieme… Prísť o najlepšiu kamarátku je ťažké,“ povedala v priamom prenose Dara, ktorá poukázala na to, že Eva prišla o blízku priateľku Annu Slováčkovú, ktorá podľahla rakovine. V ten moment vyhŕkli slzy mnohým súťažiacim, porote aj prítomným divákom, ktorí nevedeli, že Eva prišla o najlepšiu priateľku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/letsdancetvmarkiza/posts/pfbid0PMyTg5irPB8CeZy5NvDGkMLs9giUpmVfLJK6K6U41V8qbN8aDaZQMcfmDYEdsEy3l

Sú spolu hore

„Bolo to krásne od teba, bolo to naozaj nebeské,“ pochválila ju Dara Rolins za to, že v ten večer nabrala silu a tancovala. Slovenská speváčka vedela, čo jej česká kolegyňa musí prežívať, pretože ona sama prišla o svoju najlepšiu priateľku a manažérku Evu Skallovú pre rakovinu.