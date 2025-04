Bili ho na toaletách a strkali do skriniek. Eminem sa vypracoval od nuly a najviac sa dnes teší jednej veci

„Bili ma na toaletách, na chodbách, strkali ma do skriniek a to všetko väčšinou len preto, že som bol ten nový,“ priznal v rozhovore pre MTV Marshall Mathers alias raper Eminem s tým, ako jeho neustále sťahovanie negatívne ovplyvnilo vnímanie spolužiakov. Slávny spevák totiž v detstve menil školu dva až trikrát do roka, čo bolo preňho podľa vlastných slov veľmi náročné.

Umelec má za sebou pohnutý životný príbeh – okrem toho, že sa neustále sťahoval, totiž ani nevyrastal v kompletnej rodine, jeho matka pila a napokon musel odísť zo školy, aby jej pomáhal s platením účtov. S náročnou situáciou sa však vyrovnával práve cez hip-hop a rap, ktorým sa napokon preslávil. Umelec sa vypracoval doslova od piky a dnes sa môže pochváliť i soškou Oscara, ktorá mu doma zdobí poličku. A hoci vzťah s exmanželkou Kim mu nevyšiel, so svojou jedinou dcérou Hailie Jade vychádza výborne a robí ho i dnes neuveriteľne šťastným. Nie je to napokon tak dávno, čo mu dokonca splnila veľký sen.

Neraz schytal poriadnu bitku

Keď si Eminem vybaví spomienky na detstvo, nie sú práve najpríjemnejšie. Otec ho opustil, keď mal len 18 mesiacov, a s mamou sa neustále sťahovali. Bývanie si pritom hľadali v tých najchudobnejších mestských častiach a nebolo dňa, keď by sa aspoň raz nepohádali alebo by neschytal poriadnu bitku. A v škole sa necítil o nič lepšie. Spolužiaci ho totiž tvrdo šikanovali, až napokon v deviatej triede trikrát prepadol a ročník dokončil až ako sedemnásťročný. Zo školy však musel aj tak napokon odísť do práce, aby mohol mame pomáhať s platením účtov.

Práve láska k hudbe, ku ktorej sa veľmi upol, mu v tom čase podľa vlastných slov pomáhala najviac zo všetkého. V Detroite, kde s mamou zakotvili, sa dokonca dokázal presadiť aj v prevažne černošskej konkurencii. Zlomovým sa preňho napokon stal rok 1997, keď jeho talent objavil americký hudobný producent Dr. Dre. Na prelome tisícročí bol už Eminem známou značkou a netrvalo dlho, kým sa stal obrovskou hviezdou.

Neprišiel, lebo s dcérkou pozerali rozprávky

Eminem sa vypracoval úplne od nuly a napriek vlastným ťažkým skúsenostiam z detstva sa z neho stal i milujúci otec. O Eminemovej jedinej biologickej dcére Hailie Jade, ktorú má s bývalou manželkou Kim, vie celý svet. Slávny raper sa o nej totiž často zmieňuje vo svojich skladbách a Hailie svojho otca po celý život podporuje v jeho hudobnej kariére.

Oboch spája veľmi silné puto a majú výnimočný a pekný vzťah. Dôkazom toho je aj neúčasť rapera na odovzdávaní najprestížnejších filmových ocenení v roku 2003, keď získal Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň z filmu Ôsma míľa. Podľa medializovaných informácií vtedy pozeral so svojou dcérkou doma rozprávky. Sošku mu v ten večer prebrala manažérka a Eminem sa na Oscaroch objavil až o 18 rokov neskôr.

Nová kapitola života