Kritizovala sa natoľko, až z toho ochorela. Eva Burešová začala prijímať vlastné telo vďaka jednému mužovi

Herečka, bronzová slávica a aktuálne aj tanečnica v obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance Eva Burešová si v živote prešla náročnými chvíľami, keď ju po narodení synčeka opustil vtedajší partner. No aj keď pre nešťastnú lásku padla na čas úplné dno, na nežný cit v skutočnosti nezanevrela a svoje srdce neskôr opäť otvorila novému partnerovi, známemu šéfkuchárovi Přemkovi Forejtovi, s ktorým sa dnes starajú o dve deti. Ako však Eva teraz otvorene priznala v rozhovore s Adelou a Sajfom vo Fun rádiu, po dvoch pôrodoch so svojím vzhľadom celkom bojovala a kritizovala ho až do chvíle, keď pochopila zásadnú vec.

Uvidela potetované telo

Eva Burešová sa ešte v minulosti zverila kamarátke, ako veľmi túži po niekom, s kým bude celý život. Toho osudového muža potom aj naozaj stretla. „Prišla som na natáčanie, sadla som si do maskérne, kde mi robili parochňu na Kylie Minogue,“ zaspomínala si pre eXtra.cz na účinkovanie v českej verzii zábavnej relácie Tvoja tvár znie povedome. „Obliekala som si práve kostým Kylie a on sa vyzliekal. Videla som to potetované telo a ja som tam stála v bodýčku, ale nehovorila som si, že toho by som chcela vedľa seba. Vôbec,“ zaspomínala si na momenty, keď po prvýkrát stretla známeho šéfkuchára Přemka Forejta, o ktorom dovtedy vôbec nepočula.

Netrvalo nakoniec dlho a speváčka pochopila, že v ňom našla svoju stratenú polovičku. Odvtedy tvoria harmonický pár a vychovávajú spolu dvoch synov, Nathaniela Adama a Tristana Williama. Avšak podobne ako iné ženy, aj Eva po pôrode svojich detí bojovala so svojím výzorom. Priznala to nedávno otvorene aj Adele a Sajfovi v ich relácii vo Funrádiu a priblížila aj to, ako si vzťah k nemu znova našla.

Každý deň robí jednu vec