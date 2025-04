Plazili sa pod autami, aj ju naháňali. Ivana Gáborík kedysi pre bulvár plakala, dnes sa sústredí na iné

Mala len 20 rokov, keď do jej súkromného života začal zasahovať bulvár. Ivana Gáborík vtedy tancovala v Let´s Dance a s mamou si neraz poplakala nad negatívnymi komentármi, ktoré sa hromadili pod množstvom článkov. Od narastajúcej medializácie sa jej časom podarilo odosobniť, dovtedy si však prešla aj obdobiami, kedy ju paparazzi sledovali doslova na každom kroku.

Ivana a Marián v roku 2016. Foto: TASR/František Iván

Nad svadobčanmi lietal vrtuľník

„V dobe, keď som bola s Majom (Marián Gáborík, poz. red.), som to už neriešila. Bola som, ako som spomínala, odosobnená. Prestala som to čítať. Žijem si v takej svojej bubline a snažím sa od toho úplne dištancovať,“ priznala v rozhovore pre magazín Diva.sk bývalá tanečnica, ktorá sa so známym hokejistom zosobášila v júli 2017.

Ani veľký deň slávneho páru však nešiel presne podľa plánov. Ivana si vtedy chcela pokojný priebeh svadby zabezpečiť tým, že médiám prisľúbila dodanie fotografie v svadobných šatách. Aj napriek tomu počas obradu nad svadobčanmi lietal prenajatý vrtuľník, čo úplne narušilo výnimočnú atmosféru, ktorú chcela známa dvojica prežiť v pokoji a hlavne v kruhu najbližších.

Sústredí sa na svoj sen

S odstupom času podľa známej tanečnice mediálny tlak trochu ustúpil. „Myslím si, že v dnešnej dobe už tí paparazzi nie sú takí, ako to bolo kedysi. Pamätám si časy, keď ma naozaj sledovali. Plazili sa popod autá, naháňali nás, robili všelijaké veci...dnes to už nepotrebujú. Majú sociálne siete a tam si môžu všetko zistiť,“ myslí si.