Slabé telíčko, silná duša. Jedenásťročný Luka bojuje s ochorením, ktoré mu berie silu, no nevzdáva sa

Už jedenásť rokov bojuje o to, čo my považujeme za samozrejmosť – silu nadýchnuť sa, prehltnúť, postaviť sa na nohy. Luka zo Spišskej Belej sa narodil s nevyliečiteľnou diagnózou – mitochondriopatiou, ochorením, ktoré bráni jeho telu produkovať dostatok energie na základné životné funkcie. Jeho telo je v neustálom „úspornom režime“, no napriek tomu mu jeho odhodlanie môže závidieť aj dospelý.

Na svet prišiel priskoro

„Lukov príbeh je príbehom odvahy a vytrvalosti. O život bojoval takmer rok, čo viedlo k viacnásobnej sepse. V prvom roku svojho života poznal len nemocničné lôžka, zatiaľ čo jeho postieľka ostávala prázdna,“ opisuje pre Prešovak mama Beáta.

Ako napísali na webe malého bojovníka, Beáte určili zlý termín pôrodu a Luka po príchode na svet vážil ledva dva kilogramy. Už od narodenia trpí závažnými diagnózami, jeho telíčko je slabé a potravu prijíma už osem rokov cez PEG-sondu priamo do žalúdka.

Napriek všetkým ťažkostiam ho opisujú ako malého hrdinu s veľkou dušou, ktorému na perách nechýba úsmev. Jeho mama ho každý deň povzbudzuje, učí ho veriť v zázraky a nevzdávať sa.

Náklady, ktoré ich zrážajú k zemi