Záleží iba na rodine, ostatné je až potom. Peter Cmorík pri Daniele zažíva lásku, ktorá sa nestráca

Odvtedy, čo celé Slovensko spoznalo Petra Cmoríka, v novembri ubehne už 20 rokov. Hudobník, ktorý sa preslávil víťazstvom v druhej sérii speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar, sa naplno etabloval na scéne a počuť o ňom dodnes. Šťastie si ho však našlo aj v súkromí - spoznal huslistku Danielu, s ktorou dnes vychováva dvojičky. Ako prezradil v rozhovore pre Nový Čas, na svoju rodinku nedá dopustiť.

Hrdý otec

Obľúbený muzikant prednedávnom oslávil 45. narodeniny, no ako vraví s humorom, stále má pocit, že je mladý chalan - hoci možno už nejde do vecí tak zhurta ako kedysi. Usiluje sa udržať sa vo forme, aj keď priznáva, že je to každým rokom ťažšie. „Cítim to napríklad vtedy, keď cestujem stovky kilometrov, odohrám koncert a vrátim sa domov. Na druhý deň sa mi horšie vstáva, než keď som bol mladší,“ smeje sa Peter Cmorík pre Nový Čas.

Spevák priznáva, že už roky „nežúruje“. Môžu za to aj jeho deti, dvojičky Peťko a Števko, ktorých nezaujíma, ako je ich otec unavený. „Ráno o šiestej sú hore, plní energie, a dobré ránko, tatinko a maminka," vraví Peter, ktorý je na svoju rodinu patrične hrdý. „Dennodenne som hrdý na svoju manželku a deti. To je naozajstné a najdôležitejšie, to ostatné je až potom," konštatuje.

Výborný tím

U detí si všimol talent, ale aj napriek tomu, že krásne spievajú, nechce ich k tomu zatiaľ viesť. „Vyrastal som v učiteľskej rodine a trošku ma nútili, tak som to chcel vzdať, a tým, že som musel, sa mi to aj sprotivilo," vysvetľuje svoje dôvody muzikant, ktorý by bol rád, keby jeho potomkovia hrali. Nie však preto, že musia, ale že chcú.