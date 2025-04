VIDEO: Pomýlil si huby a takmer prišiel o život. Jána po mesiacoch v nemocnici zachránila až vzácna vec

Obyčajná prechádzka v lese sa mu takmer stala osudnou. Keď Ján dorazil do nemocnice v kritickom stave, netušil, že v tomto zariadení strávi takmer päť mesiacov. Ako informuje reportáž TV JOJ, zachránili ho až vzácne lieky.

V nemocnici bol takmer pol roka

Všetko sa to začalo prechádzkou a následnou konzumáciou húb. Vranovčan Ján do nemocnice prišiel so zlyhávaním orgánov, ktoré spôsobila práve otrava hubami. Tam nakoniec strávil takmer polroka. „Štyri mesiace, 123 dní. A skončilo to šťastne," prezradil pre TV JOJ.

Ako vraví, Guillain-Barrého syndróm je ťažké ochorenie a doteraz sa z neho ešte nespamätal. „Najprv teda boli také pareztézy - brnenie dolných končatín, postupovalo to na lýtka, stehná, dochádza k paralýze aj dýchacích svalov, ale aj poškodeniu tvárových nervov, čo ovplyvňuje samotné dýchanie, schopnosť prehĺtať," dodala lekárka interného oddelenia nemocnice Penta Hospitals Lucia Kupová.

Vzácne lieky

Prezradila, že vzhľadom na zriedkavosť ochorenia si už samotná diagnostika vyžadovala spoluprácu mnohých pracovísk. „Vzorkami húb a rôznymi vyšetreniami sme zistili, že najpravdepodobnejšie je intoxikácia kapucňovkou, je možné ju zameniť s podpňovkou, ktorá je u nás najvyskytovanejšia huba," povedala. Pomohli mu až lieky, ktoré vyrobili z krvnej plazmy.