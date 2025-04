Život s ním je fantastický, ale jednu vec sa ešte nenaučila. Hana Lasicová sa odhodlala k zásadnému kroku

„Dnes tri roky spolu. Život s Jamiem je fantastický, ale zatiaľ som sa nenaučila dávať si fazuľu z konzervy na raňajky... Ľúbim ťa." Takýto veľavravný odkaz adresovala Hana Lasicová svojej láske. S Angličanom Jamiem je vo vzťahu už tri roky a teraz sa zaľúbená dvojica rozhodla pre vážny krok.

Stačilo napísať

Keď sa rozišla s otcom svojich detí, ani netušila, ako jej osud znovu zamieša karty. „Život mi pripravil rozprávkový scenár, aký by som sama považovala za prehnane sladký,“ vravela pred dvomi rokmi o Jamiem, ktorého spoznala ešte v Manchestri a podľa vlastných slov mali taký krásny vzťah, že naňho celý život obaja nezabudli.

„Stále sme zostali v kontakte, lenže sa akosi životne míňali. Jeho srdce odnieslo do Austrálie, ja som mala deti,“ opisovala Hana. Keď mu po 18 rokoch napísala, že na neho stále myslí, odpísal jej rovnako a viac už nepotrebovali.

Veľký krok

„Stretli sme sa cez pol planéty v Prahe. A povedali si, že to opäť skúsime, napriek vzdialenosti, komplikáciám, deťom. Lebo to sa ani inak nedá, keď niekoho nosíte v duši dve dekády a nič z toho neodchádza, len to zreje," napísala. Po dlhých rokoch si dali druhú šancu a dnes prežívajú lásku na diaľku, ktorú teraz potvrdili závažným krokom.