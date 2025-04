Martin zdarma upratuje byty, kam sa ostatní boja vkročiť: Prvýkrát som sa skoro povracal, no ľudí nesúdim

„Prvý taký byt bol niečo neuveriteľné. Veci, špina, moč, exkrementy. Vôbec sme na to neboli pripravení. To bolo prvé stretnutie s tým, ako to môže vyzerať, keď je človek sám. Tie príbehy ma zasiahli,“ priznal v rozhovore pre DVTV Čech Martin Ondruš, ktorý je profesionálnym „sťahovákom“ a dobrovoľníkom, ktorý sa rozhodol v rámci svojej práce zadarmo upratovať byty ľuďom, ktorí na to sami nestačia. Často ide o nevládnych seniorov alebo ľudí s duševnými chorobami, ktorých Martin nikdy nesúdi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WLV9oqSc7WDCPTLihhR11Ah7yiGCSW2DgqqVpi3od4GpYGTTXKMpe3oTn4N4qKMYl&id=61553097901450

Napínalo ho aj pri bioodpade

Martin sa stal majiteľom sťahovacej služby náhodou, keď si chcel privyrobiť na svadbu. „Ako majiteľ väčšieho auta som vždy sťahoval kamarátov za naftu a obed. Potom mi niekto za sťahovanie zaplatil skutočné peniaze a mne sa zrodil v hlave nápad, že budem sťahovať. V živote by ma nenapadlo, že sa tým budem živiť. Napísal som inzerát na facebook marketplace a prevážal som všetko. Od pár tašiek po celý byt. Dopytu bolo viac a viac,“ vysvetľoval pre český deník.cz Martin Ondruš, ktorý začal sťahovať spolu so svojimi tromi kamarátmi.

„Vtedy by ma ani vo sne nenapadlo, že budeme upratovať u ľudí doma. Napínalo ma aj vtedy, keď som len išiel vyhodiť bioodpad,“ priznával. K upratovaniu extrémne zaprataných bytov sa dostal tiež náhodne. Ako majiteľ sťahovacej firmy si ku koncu roka 2024 všimol, že majú menej práce, a tak sa s kamarátmi rozhodli vo voľnom čase pre charitatívny vianočný projekt.

Nič podobné nezažil

„Nebolo čo robiť, tak sme si hovorili – ty brďo, ako ten čas využijeme? Dlhšie sme si už všímali priestory, kde človek žil sám, nikoho nemal alebo je nevládny či so psychickými problémami. Povedali sme si, že začneme pomáhať. Každý môže pomáhať, tak prečo my nie?“ vysvetľoval v rozhovore pre Český rozhlas. Keď na sociálne siete pridali výzvu, že by chceli niekomu s podobným osudom pomôcť, za tri dni sa im ozvalo 200 ľudí. „Už vtedy som vedel, že to do Vianoc nemáme šancu stihnúť,“ vravel. Prvý byt sa nachádzal na ubytovni, kde ešte netušili, do čo idú.