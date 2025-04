Na bežnej kontrole sa dozvedeli tú najhoršiu správu. David Gránský a Nikola si na šťastie museli počkať

„Mal som zrejme šťastie a stretol som tú pravú,“ hovorí o svojej manželke David Gránský. Obaja sa prvýkrát stretli už v detstve, keď mali len 12 rokov, pričom dokopy sa dali o päť rokov neskôr. Známy český herec a moderátor, ktorého televízni diváci na Slovensku evidujú posledné roky v šou Česko-Slovensko má talent, jednoducho vedel, že ona je tá pravá.

Obaja si však počas vzťahu prešli aj náročnými a bolestivými chvíľami, keď oplakali stratu svojho prvého bábätka. O bolestivej skúsenosti neskôr Davidova manželka prehovorila, aby tak povzbudila aj iné ženy, ktoré si tiež niečím podobným museli prejsť. Dnes sa, našťastie, obaja tešia zo syna Matea a David o svojej osudovej láske hovorí ako o svojej kotve, ktorá má pod kontrolou aj jeho diár.

Prerátal sa

David Gránský sa narodil 11. marca 1992 v Znojme, kde žil do svojich šiestich rokov. Potom sa s rodinou na päť rokov presťahoval do Írska. „Mamička si v mojich šiestich rokoch našla Pražáka, ktorý nás tam odviezol kvôli pracovnej ponuke. Do Česka som sa vrátil v dvanástich, ale už rovno do Prahy,“ zaspomínal si David v rozhovore pre portál iGlanc.

Odmalička ho to síce ťahalo k herectvu, napriek tomu sa v pätnástich zúčastnil súťaže X-Factor. Keď súťaž skončila, myslel si, že bude slávny spevák, no prerátal sa. A jeho sláva rýchlo vyšumela, píše portál ČSFD.

Súťažiacim sú oporou

Skúsil tak pražské konzervatórium a na prijímacích skúškach uspel. Jeho herecká kariéra potom začala seriálom Rozprávaj a najviac ho preslávila rola Dannyho Ježdíka v seriáli Gympl s (r)učením obmedzeným.

Slovenskí diváci si ho však najviac spájajú s moderovaním šou Česko-Slovensko má talent, v ktorej sa posledné roky objavoval po boku Jasminy Alagič. „Sú tam okolo mňa fajn ľudia, čo je veľká devíza, a predovšetkým sa nemusím na rozdiel od seriálov učiť scenár. Žiadny totiž neexistuje. Vychádzame zo situácií, zo súťažiacich, musíme sa im prispôsobovať a ku každému z nich pristupovať ako k potenciálnemu výhercovi. S Jasminou Alagič sme za dvojicu, ktorá je účastníkom nápomocná, je im oporou, nech už bol ich výkon akýkoľvek,“ povedal David o svojom pôsobení v šou.

Kliklo to na prvýkrát